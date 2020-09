Tormenta Tropical “Nana” se convertirá en huracán y amenaza a Centroamérica

Honduras, Guatemala, El Salvador y México están en alerta desde este martes ante la proximidad de «Nana”, una tormenta tropical que se formó en las últimas horas y que se aproxima a Centroamérica con pronósticos de convertirse en el primer huracán en azotar la región.

La tormenta Nana se intensificó en el mar Caribe al aumentar sus vientos máximos sostenidos a 60 millas por hora (95 km/h) y se pronostica que se convertirá en un huracán antes de tocar tierra posiblemente en la noche de este jueves.







De acuerdo a los pronósticos, Nana desembarcaría en Belice este miércoles a 150 millas (240 km) al noreste de Limón, Honduras, y a 305 millas (450 km) a este de Ciudad Belice, según el boletín del CNH de las 8:00 a.m.

UPDATE: Tropical Storm #Nana has formed from PTC 16, with maximum sustained winds of 50 mph (85 km/h). A Special Advisory will be issued within the hour to update the forecast. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/DJmOGpRfoE

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2020