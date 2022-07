Tormenta solar impactará contra la tierra este martes #19jul

Una tormenta solar o en términos científicos tormentas geomagnéticas, impactará este martes 19 de julio contra la tierra, alertó la NASA.

Mediante la red social Twitter, la científica y asesora de la NASA Tamitha Skov, calificó este fenómeno como “filamento con forma de serpiente” procedente del Sol.

Skov detalló que el impacto podría provocar interferencias en las señales de radio y GPS. “Unos cortes de señal que se producirían especialmente en aquellas zonas del planeta donde sea de noche”, señaló.

Así mismo, explicó que otro de los efectos provocados por estas tormentas solares son la aparición de auroras.

Se trata de un fenómeno en forma de luminiscencia que sucede cuando existe una interacción entre las partículas expulsadas por el Sol; con las moléculas de la atmósfera concentradas en una altura que oscila entre los 95 y los 750 kilómetros de altura. Una zona donde existe suficiente densidad para que se pueda apreciar esa radiación luminosa.

Además, estas llamaradas van acompañadas de rayos X que suelen absorberse en la primera capa de la atmósfera.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022