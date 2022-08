Tormentas con vientos huracanados dejan ocho muertos en Francia e Italia

Este jueves 18 de agosto fue extraditado a Estados Unidos (EEUU) desde Suiza, Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma.

La información la dio a conocer en la red social Twitter, la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés).

Vuteff estaría involucrado en una presunta trama de corrupción de más de 1.200 millones de dólares.

Mediante un comunicado el Departamento de Justicia de EEUU, indicó que se trata de una investigación por lavado de fondos de Pdvsa.

Los documentos judiciales, que incluyen una denuncia penal contra el argentino, alegan que a partir de diciembre de 2014 o alrededor de esa fecha y continuando al menos hasta agosto de 2018; el yerno de Ledezma junto a Ralph Steinmann “conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense”; así como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior.

Today @HSI_Miami El Dorado Task Force South arrested Luis Fernando Vuteff who was wanted for his alleged role in a $1.2 billion international scheme to launder funds corruptly obtained from Venezuela’s state-owned and controlled energy company, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) https://t.co/8pAMlErVpi pic.twitter.com/8nZFIFGjIC

— HSI Miami (@HSI_Miami) August 18, 2022