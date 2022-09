Gleyber Torres y Oswaldo Cabrera demoledores e históricos (+ vídeos)

Por Yanquis, los venezolanos Gleyber Torres de 4-3, dos jonrones (22 y 23), cuatro anotadas y cinco remolcadas (67); Oswald Peraza de 1-0; Oswaldo Cabrera de 4-2, cuadrangular (3), dos anotadas y cinco producidas (15).

3 peloteros venezolanos han conectado 2HRS en un mismo inning en @LasMayores:

✔️ Juan Rivera – Montreal

19-6-04 Vs. White Sox (2° inning).

✔️ Magglio Ordóñez – Detroit

12-8-07 Vs. Oakland (2°inning).

✔️ Pablo Sandoval – San Francisco

18-9-11 Vs. Colorado (4° inning).

🎥 📖: @MLB pic.twitter.com/vYJQ8lcVXf

— Jean Carlos Arias (@Comandante81) June 6, 2020