Toshiba desarrolla una máquina que detecta 13 tipos de cáncer

La corporación japonesa Toshiba ha desarrollado la tecnología para detectar 13 tipos de cáncer, a partir de una sola gota de sangre con una precisión del 99%, anunció la compañía el lunes.

Toshiba desarrolló el método de diagnóstico junto con el Instituto Nacional de Investigación del Centro de Cáncer y la Universidad Médica de Tokio, el cual espera comercializarlo en «varios años».

El método está diseñado para examinar los tipos y la concentración de moléculas de microARN secretadas en la sangre por las células cancerosas.

Toray Industries Inc. y otras compañías también han desarrollado tecnologías para diagnosticar el cáncer utilizando moléculas de microARN de una muestra de sangre.

«En comparación con los métodos de otras compañías, tenemos una ventaja en el grado de precisión en la detección del cáncer, el tiempo requerido para la detección y el costo», dijo Koji Hashimoto; científico jefe de investigación en el Laboratorio de Investigación Fronteriza de Toshiba, en una conferencia de prensa.

La prueba se usará para detectar cánceres gástricos, esofágicos, pulmonares, hepáticos, biliares, pancreáticos, intestinales; de ovario, de próstata, de vejiga y de mama, así como sarcoma y glioma.

Toshiba ha desarrollado un chip y un dispositivo pequeño que puede realizar el diagnóstico en menos de dos horas. Se espera que inicialmente un análisis de sangre basado en este prototipo cueste 20.000 Yens (184 dólares).

En su estrategia comercial de cinco años a partir de abril de 2019, Toshiba ha posicionado a las empresas médicas, incluidos el análisis del genoma y el diagnóstico celular, entre los pilares clave del crecimiento junto con la automatización; las baterías y las soluciones digitales que utilizan inteligencia artificial.

