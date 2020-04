Trabajadoras sexuales de Bogotá recibieron ayuda alimentaria

Más de medio centenar de trabajadoras sexuales de Bogotá en Colombia recibieron una ayuda en materia de alimentación este lunes; gestionada por el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia (Sitrasexco) en medio de la crisis económica que enfrentan debido a las medidas tomadas para combatir el COVID-19 en ese país.

“Estamos tratando de hacer ayudas humanitarias por todo Bogotá para calmar un poco el hambre que está tan fuerte por estos días de crisis”, señaló al equipo de EFE; el representante a la Cámara Juan Carlos Wills, quien participa en la iniciativa en la que se han entregado más de 1.000 mercados en la ciudad.







Desde que inició la pandemia en el vecino país, la forma de vida de decenas de mujeres que se dedican a esta actividad ha cambiado drásticamente, pues si normalmente apenas les deja para el sustento diario; ahora sin poder trabajar y generar ingresos para ellas y sus familias han complicado su situación. Por ello, este lunes llegaron a la jornada de entrega con niños de corta edad y otras con bebés.

“Vinimos a recibir los mercados y me parece una buena causa porque aparte de todo lo que estamos sufriendo, el Gobierno no nos ayuda”; comentó una de las trabajadoras sexuales de Bogotá quienes recibieron la ayuda y ejerce esa actividad desde hace 12 años y tiene dos hijos.

Agregó Mariana, que les obsequiaron un mercado con un kit de aseo, arroz, granos, pastas, mantequilla y aceite. «Es algo que nos sirve muchísimo en estos momentos a todas. Esto nos alcanza para ocho o quince días, sabiéndolo manejar”, detalló.

Al tiempo, la mayoría de las asistentes a la actividad de entrega indicaron que agradecen las ayudas que han recibido de particulares; pero que aún esperan ser incluidas entre los beneficiadas de los subsidios y alimentos que el gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá entregan desde las últimas semanas.

“Somos el pilar de nuestras familias. El Gobierno está predicando, pero no está aplicando. Hablan de aplicaciones de los subsidios y no ha llegado nada; hablan de mercados para ciertas localidades y no ha habido nada”, puntualizó la presidenta y fundadora de Sitrasexco, Fidelia Suárez.







En este sentido, Suárez recordó que las trabajadores sexuales de Bogotá recibieron ayuda también de la empresa Savicol «que nos ha donado 500 kilos de pollo para ellas y otras personas necesitadas. Aquí el Gobierno tiene que dejar de pensar en su bolsillo mientras que el resto del pueblo se está muriendo de hambre”.

Vale mencionar, que el primer caso de coronavirus en el país se detectó en Bogotá el 6 de marzo y con el pasar de los días; ha sido la ciudad principal del foco de contagio con 1.597 de los más de 3 mil en el país.

