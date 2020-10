Trabajadores sanitarios en Venezuela con la mayor tasa de mortalidad por covid-19

Desde que fue detectado el primer caso de covid-19 en el país, a mediados de marzo de 2020 hasta la realización de ésta nota, han fallecido 714 trabajadores sanitarios en Venezuela; lo que significa que las muertes de los miembros del sector salud tiene la mayor tasa de mortalidad a causa del virus.

La muerte más reciente, es la de Víctor Núñez, quien cada vez que lo necesitaban se trasladaba hasta donde le indicaran. De echo, siempre decía que su número telefónico estaba disponible en las áreas de emergencia de los hospitales de Maracaibo y Cabimas.

Entre los zulianos, se escuchaba decir “Llámate a Víctor, que él te atiende” e incluso entre el mismo gremio cuando surgía una urgencia toxicológica; por ejemplo una mordedura de serpiente. Además ganó un lugar especial en la memoria de sus compañeros como el “emergente de la toxicología” del estado Zulia.

De acuerdo a los publicado por el portal Tal Cual, «los datos recopilados por Monitor Salud y por la ONG Médicos Unidos de Venezuela; desde septiembre hasta este 6 de octubre han fallecido 225 trabajadores sanitarios a causa de la covid-19 en Venezuela. Mientras que según voceros el total nacional es de 714″.

Reporte #14Oct se recibe Información de 5 fallecimientos del personal de la salud con criterios para Covid-19 elevando la cifra a 225 en este periodo.

Antes del toxicólogo, el 28 de septiembre falleció la enfermera Adela del Carmen Valero; quien sumaba dos semanas internada en el área de coronavirus del hospital Luis Razetti en el estado Barinas.

Ya en octubre, los primeros días, dos galenos fallecieron por complicaciones asociadas a la covid-19 en el estado Trujillo. El 1° de octubre murió Rafael Antonio Colmenares Rosales, médico ginecobstetra con más de 35 años trabajando en el Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo (Hupec).

Luego, el viernes 2 de octubre murió el anestesiólogo trujillano Óscar Leopoldo Uzcátegui Texier, de 75 años de edad. Era médico y accionista del Centro Clínico María Edelmira Araujo, donde se mantuvo recluído.

Seguidamente, el 4 de octubre preció el médico pediatra Freddy Miquilena en el estado Zulia; también por complicaciones relacionadas con el virus.

Con profunda consternación lamentamos comunicar el fallecimiento de un activista de nuestra organización MUV, el Dr. Victor Velasco, Director del Capítulo @MUV_Caripe a causa del Covid-19 en la ciudad de Maturin.

En este contexto, el diputado José Manuel Olivares, nombrado como el comisionado la Salud y Atención Sanitaria a los Migrantes por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó; informó el lunes que en el registro que ellos manejan hasta ese día eran 205, lo que supone la tasa más alta de la región.

Respecto a ello, el 10 de septiembre la Federación Médica de Venezuela (FMV) aseguró que al menos 155 son los decesos de trabajadores de la Salud; y que «el país lidera en América la tasa de mortalidad dentro del personal sanitario a causa de la pandemia del nuevo coronavirus».

Basado en esas cifras, el presidente de la FMV, Douglas León Natera, afirmó que Venezuela ostenta un “récord mundial de mortalidad».

Cifras por estado, especialidad y género

Según lo reseñado por el portal Efecto Cocuyo, la cantidad por estado es variada, pero las regiones con mayores fallecimientos de personal de la salud; hasta lo que va de octubre son el Zulia con 49, Distrito Capital con 23, Anzoátegui con 20, Bolívar con 19 y Carabobo 16.

Es decir, que desde el primer caso reportado según el balance de datos realizado por el medio antes mencionado; en junio fueron 11, en julio 26, en agosto 60 y en septiembre 67 los trabajadores sanitarios fallecidos en Venezuela.

Ésto significaría que cada mes va en aumento al igual que los casos en general; que cada noche reporta el gobierno nacional de personas que han muerto debido a las complicaciones que genera el nuevo coronavirus.

En cuanto al género, nada más en septiembre fueron 41 hombres y 26 mujeres, para un total de 52 médicos; además del personal de enfermería que fueron 10, entre ellos nueve damas.

Aunado a esas profesiones, también se contabilizaron dos odontólogos, un camillero, una técnica de laboratorio y un técnico radiólogo.

No obstante, la denominada Comisión Presidencial del COVID-19 informó que en septiembre; solo hubo cuatro muertes del personal sanitario. Detalló, una enfermera en San Francisco estado Zulia, un médico integral comunitario en Anzoátegui; un médico intensivista en Monagas y una enfermera del hospital de Porlamar en Nueva Esparta.

«No habló de los otros 63 casos que ha recogido Efecto Cocuyo a partir de los reportes de los gremios médicos y de enfermería; así como de ONG y colegas de los fallecidos», se lee en el portal.

De igual manera, los médicos que se especializaron en pediatría y ginecobstetricia fueron los más afectados el mes pasado; porque suman seis fallecidos cada uno.

En relación a otras áreas, la diferentes organizaciones informaron sobre el deceso de cinco cirujanos, cuatro médicos generales; cuatro traumatólogos, tres anestesiólogos, tres intensivistas, tres internistas y tres nefrólogos.

Además de ello, se debe mencionar el fallecimiento de psiquiatras, residentes, cardiólogos, un forense; un toxicólogo, un endocrinólogo, un neurocirujano, un oncólogo y un neumonólogo.

Debido a que gran parte del gremio de trabajadores sanitarios en Venezuela no confía totalmente en las cifras emitidas por el gobierno; la ONG Médicos Unidos de Venezuela aseguró que hasta el 30 de septiembre fueron 205 los decesos por covid-19, pero el equipo de periodismo investigativo de Efecto Cocuyo; solo pudo confirmar 164 muertes.

En este contexto vale recordar, que los números oficiales de la administración de Nicolás Maduro; solo registra 21 casos, distribuidos en junio (4), en julio (8), en agosto (5) y en septiembre (4).

Exigen equipos de bioseguridad

Para ningún venezolano es un secreto que al principio de la pandemia, la entrega de equipos de bioseguridad fue relativamente suficientes para el personal de salud en todos los centros centinelas que activaron en cada estado.

Sin embargo, a medida que avanzaba la propagación del virus en el país, la cantidad y calidad de los materiales fueron desmejorando. Ante ello, en el caso de Carabobo, el vocero del Colegio de Médicos, Rubén Limas, aseguró que el personal médico conforma el 23% de las personas contagiadas en agosto.

Sobre ello, vale recordar que a mediados de julio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS); entregó más de 20 toneladas de equipos de protección personal en 31 hospitales de Venezuela y otros centros de salud.

«Fueron distribuidos, durante las primeras dos semanas de julio, en los hospitales priorizados de los 6 estados; que concentran la mayor cantidad de casos confirmados en el país como lo son Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Táchira y Zulia», publicó el portal de Paho.org.

Además de ellos, desde marzo han recibido ayuda humanitaria para combatir la pandemia de la Unicef; así como de sus aliados, los gobiernos de China, Rusia y Cuba.

No obstante, para abril el dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano aseguró que; «el 80 % del personal médico y enfermeras no cuentan con los insumos necesarios; para afrontar la pandemia pese a que se ha recibido ayuda humanitaria. No sabemos dónde está ni quién la ha recibido y el personal de salud sigue expuesto”.

Para la misma fecha, Tibisay González, médico de un hospital centinela en oriente confirmó; que sí han recibido algo de material médico por parte de la Unicef.

“Recibimos dos ventiladores de volumen, monitores, equipos de gases, y material de bioseguridad. Aunque tenemos pocos positivos, para atender a los otros posibles contagiados; existen insumos de trabajo, pero insuficientes», admitió.

Por esas razones, en varias ocasiones los trabajadores sanitarios en Venezuela; se vieron en la necesidad de improvisar algunos equipos de bioseguridad, con materiales que consiguieron en casa, como telas y bolsas negras, entre otros.

De hecho, el 8 de octubre, un grupo del personal de salud protestó a las afueras del Ministerio de Salud; para exigir salario digno y medidas de protección para enfrentar el coronavirus.

Con información: ACN/Efecto Cocuyo/Tal Cual/France24/Foto: Cortesía

