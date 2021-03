Lacava: Trabajo comunitario aislado a quien consiga en fiestas clandestinas

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, hizo un llamado a los jóvenes y adultos a cumplir la cuarentena radical y evitar las fiestas clandestinas o reuniones familiares, porque es allí donde resultan los contagios de Covid-19.







Asimismo, mencionó el desmantelamiento de una de éstas en Guacara, para lo cual utilizó sus cuentas en las redes sociales en la que compartió un video para llamar a la conciencia.

En el audiovisual se observa gran cantidad de personas jóvenes retenidas por el cuerpo policial de la localidad. Algunos de los presentes portaban la mascarilla, pero otros no.

En este sentido, Lacava enfatizó en que, con la llegada de la cepa brasileña al país, la situación del coronavirus se ha vuelto más peligrosa, por lo que en estos momentos no se pueden hacer fiestas de ninguna índole.

“Yo soy el primero que quiere que los jóvenes se diviertan y se recreen con sus amistades, pero ahora mismo no se puede hacer esto. La gente se está muriendo porque el virus agarró una violencia extrema producto de la entrada de la nueva cepa brasileña, que es mucho más agresiva y letal que la que teníamos en el pasado. No se pueden permitir fiestas de ningún tipo”, expresó.

Dijo que empezará a arrestar a la gente si no se respeta la cuarentena radical e instó a la conciencia. “Sean conscientes por favor. Ya habrá tiempo para las fiestas. Si no se puede no se puede”.

También instó a las comunidades a reportar la realización de reuniones clandestinas. Ofreció detenciones y trabajo comunitario aislado para quienes incumplan la norma.

Aseguró que, «no se calará más que la gente irrespete la cuarentena radical, ya saben, en guerra avisada no mata a soldado, si lo mata es por descuidado”.

