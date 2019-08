Boslonaro teme que la tragedia venezolana se repita en Argentina

Las autoridades de Massachusetts compartieron el video de un dramático choque para resaltar los peligros de conducir distraído, indicando que además ocurrió un choque similar en el mismo lugar horas más tarde.

El Departamento de Policía de Berlín, compartió a través de las redes el video de un accidente, cuando un vehículo tipo sedán se salió de una carretera y golpeó un poste de electricidad.

El impacto del choque provocó que el vehículo se volcara y derribó el poste.

El conductor, que recibió heridas leves, recibió una citación por enviar mensajes de texto mientras conducía.

«Queremos recordarles a todos sobre los resultados serios que pueden resultar de enviar mensajes de texto y conducir, distraerse por cualquier otro medio, o el consumo de drogas o alcohol», dijo la policía.

La policía dijo que el video sirvió como un recordatorio de que los mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de Facebook y Snapchat pueden esperar, y agregó que «no vale la pena ni la vida de otra persona».

Ryan Hass, quien grabó el choque en la cámara del tablero de instrumentos, le dijo a WCVB que frenó para evitar el choque, pero se deslizó fuera de la carretera.

«Un par de segundos mirando tu teléfono y podrías terminar golpeando un poste, podrías golpear a alguien, podrías dañarte a ti mismo y a otros en el área», dijo a la estación de televisión.

Double trouble in Berlin, MA. Just a few weeks after a driver crashed into a utility pole, another driver tonight hit the same exact one! The previous crash was caught on camera. WATCH here – https://t.co/xWTRysV5cu pic.twitter.com/0oKDs1aL0a

— Eric Kane (@EricKaneTV) August 14, 2019