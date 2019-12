Transporte y venta de petróleo venezolano aumento 20%

En noviembre la producción y venta de petróleo venezolano; subió un 20% respecto al mes anterior; lo que algunos analistas describen ya; como un «notable cambio de tendencia» respecto a los últimos años; en los que descendió la producción y se deterioró la capacidad operativa; de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la compañía petrolera estatal, según informpo la agencia de noticias Reuters. Pdvsa ha encontrado ahora quién transporte y venda su petróleo, señala un análisis de la BBC de Lóndres.

Un análisis de la BBC británica evalúa las razones de la subida y consultando a expertos como el economista Luis Oliveros asegura que «Pdvsa ha encontrado ahora quien transporte y venda su petróleo».

Francisco Monaldi, experto en política energética del Baker Institute, citado por la agencia británica, advierte de que últimamente «hay muchas divergencias en las cifras» que publican las diferentes consultoras y organismos.

Basándose en las fuentes secundarias, el informe de la Opep fijó en 644.000 barriles diarios la producción en septiembre, cifra que en octubre habría subido hasta los 687.000 barriles diarios. Según Pdvsa, esa cifra fue en realidad mayor, llegando a los 761.000 barriles en octubre. De acuerdo con Reuters, en noviembre se habría producido una subida aún mayor, superando los 920.000.

Un desplome superado

El desplome se agravó el pasado enero con las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump contra Pdvsa en el marco de sus esfuerzos por provocar la salida del presidente Nicolás Maduro del poder.

En agosto pasado las sanciones se ampliaron, de modo que cualquier compañía que hiciera negocios con la estatal venezolana podía ser castigada.

«Esto hizo que muchos de los compradores habituales más importantes en mercados de tanto peso como China e India dejaran de adquirir crudo venezolano», explica Monaldi.

No obstante, Monaldi agrega, según BBC, que «no hay información pública al respecto, pero todo parece indicar que ha habido una relajación en la aplicación de las sanciones».

Según Oliveros, «los problemas en el transporte hicieron que fuera acumulándose mucho inventario» y no se pudiera dar salida a la producción.

«En realidad, las sanciones no hicieron difícil producir, sino exportar», concluye Monaldi. Transporte y venta de petróleo venezolano aumento 20%, señala un analisis de la BBC de Londres.

Las compañías Reliance y Repsol despejaron almacenes de PDVSA

Según fuentes conocedoras del sector, los pedidos de gigantes internacionales de la energía como la mencionada Reliance, que ha vuelto a hacer tratos con Pdvsa, o la española Repsol han ayudado a despejar los almacenes de Pdvsa y abrir la vía a más extracciones.

El marco jurídico que ampara esa reanudación de las transacciones no está claro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos suele anunciar exenciones generales que permiten determinadas excepciones a su régimen sancionador, pero las licencias particulares que conceden a empresas y entidades específicas no suelen hacerse públicas. Las compañías implicadas podrían estar operando bajo alguna de esas licencias.

ACN/Reuters

