Transportistas protestan en La Bandera por corrupción en suministro de gasolina

Este martes un grupo de transportistas protestan en La Bandera para denunciar; la corrupción por parte de los militares en las estaciones de servicio; en el suministro de gasolina.

La información se da a conocer a través de las redes sociales; cuando usuarios publican fotos de la manifestación; en la que además participan motorizados.

El periodista Johan Álvarez; en un reporte indica que en la protesta han habido enfrentamientos verbales entre motorizados; GNB y «presuntos colectivos».

Los manifestantes, denuncian que en algunas estaciones de servicio funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana; cobran en dólares a los ciudadanos para dejarlos surtir sus vehículos de gasolina.

Un residente del oeste de Caracas expresa que en la estación de servicio de la avenida Sucre; los efectivos piden hasta 50 dólares a cambio de dejarlos pasar.

La falta de combustible también afecta otros estados como Vargas; donde una habitante, llamada Nubia Pérez; cuenta que estuvo hasta 10 días en una cola para poder adquirirlo.

«Ya tengo 10 días en esta cola. Los conductores tenemos que pasar todo el día aquí y hasta dormir. Es difícil, pero no hay de otra», expresa.

«Estamos a la deriva, no hay baño, por ejemplo. Uno no se puede mover. No atiendes a tu familia. Y todo esto por 20 litros de gasolina», añade.

Cabe destacar, que en un un reportaje publicado a mediados de abril; en el diario The Washington Post se advierte, citando a expertos; que la crisis por la gasolina actual de Venezuela no tiene precedentes en la historia.

«La escasez de gasolina se está convirtiendo en uno de los mayores desafíos que ha enfrentado (Nicolás Maduro); desde que asume el poder»; dijo Geoff Ramsey, director de Venezuela de la Oficina de Washington para América Latina.

#12May En el oeste de Caracas; transportistas denuncian que la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional solo surtirá a 20 unidades de transporte pùblico, además aseguran que no respetan los listados ni la cola de vehículos. Reporta @LuisKParada para #TVVNoticias pic.twitter.com/jBQI68zQGr — TVV Noticias (@TVVnoticias) May 12, 2020

Instantes donde funcionarios de la PMB y GNB intentan mediar con los transportistas que denuncian cobro en dólares por puesto en cola para surtir combustible 11:00 am pic.twitter.com/r8cwJfCxbf — Johan Alvarez (@johanalvarezr) May 12, 2020

