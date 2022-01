Trasplantados dos riñones de cerdo a hombre con muerte cerebral

Los encargados de este xenotrasplante en fase de ensayo clínico son investigadores de la Facultad de Medicina Heersink; de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos.

De acuerdo al estudio, los riñones trasplantados filtraron sangre, produjeron orina y no fueron rechazados por el organismo humano; permaneciendo viables hasta que finalizó el experimento, 77 horas después del trasplante.

Cabe destacar que el éxito del estudio radica en la modificación genética previa de diez genes del cerdo donador; que ayudaron a prevenir el rechazo agudo inmediato o lento.

Asimismo, los científicos destacan que el xenotrasplante (el trasplante de células, tejidos u órganos entre diferentes especies); podría abordar la crisis mundial de escasez de órganos.

