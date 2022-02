Tratamientos cardíacos pueden variar de 50 a 100 dólares

Compartir

De acuerdo a la médico internista de Funcamama, Yvette Castellanos, la principal complicación postcovid es cardíaca, y los tratamientos cardíacos son muy costosos.

Para el bolsillo del venezolano costear cualquier tratamiento de salud es bastante difícil y en muchas ocasiones los medicamentos no se consiguen fácilmente.

Dependiendo del tratamiento el costo podría variar de 50 a 100 dólares mientras que un pensionado solo devenga menos de 2$ mensuales.

La médico internista y cardiólogo, Yvette Castellanos, aseveró que hay pacientes que se toman la pastilla interdiaria para rendirla.

«Puede pasar que el paciente se tome la pastilla un día sí y un día no creyendo que puede conseguir los mismos resultados», advirtió.

Manifestó que hay medicamentos que quizás pudieran usarse de esa forma «pero hay otros que lamentablemente no, el cuerpo no tiene memoria. El cuerpo no se acuerda si el día anterior tomó un medicamento antihipertensivo».

Castellanos indicó que lo que arrojó la mayoría de la literatura es que casi 80% de las personas que tuvieron covid presentan patologías cardíacas.

«Llámese pericarditis, endocarditis, miocarditis, arritmias, y estos pacientes ameritan tratamientos que no se consiguen en el país».

Los exámenes básicos cardiovasculares pueden costar de 60$ hasta 250$ en cualquier centro privado.

Yvette Castellanos, médico internista y cardiólogo, lamentó que una de sus pacientes decidiera irse del país porque un solo medicamento del tratamiento costaba 100$ solo un mes.

«Y ella tenía que traerlo del extranjero. Tuvo que irse y está actualmente en Noruega».

La falta de opciones en el mercado ocasiona que el médico cambie el tratamiento y debe verificar si está haciendo efecto.

Asimismo, mencionó que debido a la falta de dinero hay pacientes que abandonan sus controles médicos.

