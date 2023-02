Tren de Aragua coloca precio a «cabezas» de comerciantes en Bogotá

Compartir

La banda criminal venezolana del “Tren de Aragua”, presuntamente le pusieron precio a “las cabezas” de los comerciantes del barrio Dindalito, al suroccidente de Bogotá.

Al parecer solicitan entre 10 y 100 millones de pesos que deben de pagar a cambio de no hacerles daño.

La violenta intimidación quedó registrada en una cámara de seguridad, donde se observa cómo un par de criminales que se moviliza en moto; dispara contra un local de celulares que se rehusó a pagar una extorsión.

Tren de Aragua aterroriza

Durante la extorsión, los delincuentes accionan una pistola automática a pocos centímetros de la cabeza de una mujer que esperaba para cruzar la calle.

Mientras que uno de los proyectiles hirió a un cliente que estaba a esa hora en el sitio.

Las amenazas empezaron a ser enviadas por audios vía WhatsApp hace una semana. “Esta es la organización el Tren de Aragua, toda esa vaina la tenemos tomada nosotros, me imagino que tú sabes, tú has escuchado”.

“Tu cabeza vale 50 millones de pesos, tienes 48 horas para reunirlos”, es el escalofriante mensaje que envía los miembros del Tren de Aragua.

Además, agregan que “Escúchame, escúchame, en el transcurso de las 48 horas estoy llamando para darte el número de cuenta. Si no cooperas te van a matar a un familiar, se me escapa de las manos, son las órdenes que hay”.

Autoridades colombianas se pronuncian

La concejal Gloria Díaz manifestó que es “muy lamentablemente. No es solo que esas personas no pueden trabajar, sino que se les amenaza que si no entregan 50 millones de pesos los asesinan a ellos y a sus familias”.

El cabildante Javier Ospina hizo “un llamado urgente a las autoridades y a la administración distrital para que generen un plan de urgencia de choque que logre desmantelar todas las bandas delincuenciales organizadas que están operando en nuestra ciudad”.

Según informes de inteligencia de la Fiscalía General de Colombia, las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usme y Santa Fe son donde viene operando el Tren de Aragua.

Con información: ACN/Versión final

No dejes de leer: Ataque con granada a una peluquería en Cúcuta deja ocho heridos