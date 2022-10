Tres muertos deja nuevo tiroteo en escuela secundaria de EEUU

Tres muertos y seis heridos dejo un tiroteo registrado el lunes 24 de octubre, en la escuela secundaria Central de Artes Visuales y Escénica en Missouri, Estados Unidos.

De acuerdo a un reporte de la Policía de Missouri, el hecho se registró aproximadamente a las 9 de la mañana; cuando un exalumno armado irrumpió en la secundaria gritando: “¡Todos ustedes van a morir!”.

Seguidamente, el sujeto le disparó a una maestra y una adolescente. Además, seis personas resultaron heridas, mientras, que el exalumno falleció posteriormente en un enfrentamiento con la policía.

Vale mencionar que el tiroteo, obligó a los estudiantes a colocar barricadas en las puertas, esconderse en las esquinas de las aulas; saltar por las ventanas y alejarse corriendo del edificio en busca de un lugar seguro.

🚨#BREAKING: Numerous injured following deadly school shooting⁰⁰📌#StLouis | #Missouri

Multiple police responded to an active shooter at a high school in st. Louis this morning. As the gunman fired multiple shots inside killing 3 and injuring 8 others. The Gunman was killed pic.twitter.com/3V7NPxy1EF

