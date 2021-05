Triller y Universal Music Group anuncian acuerdos mundiales

Lindsay Lohan, una de las estrellas más polémicas y problemáticas de la industria, esta de vuelta para protagonizar una comedia romántica navideña para la plataforma de Netflix.

Lohan, que parece haber encontrado la estabilidad en los últimos años, quiere una segunda oportunidad en la industria del cine y la plataforma Netflix, tan dada a revitalizar a viejas glorias del cine, se la ha dado.







De este modo, Variety fue la encargada en dar primero la noticia, informando que la también productora Janeen Damian dirigirá la película. La historia convertirá a Lohan como una joven malcriada, heredera de hotel recién comprometida y que sufre amnesia después de un accidente de esquí y se encuentra al cuidado de un propietario de una cabaña obrera y su hija en los días previos a la Navidad.

Damian y Michael Damian han escrito el guion con Jeff Bonnett y Ron Oliver, y el propio Damian está produciendo bajo su estandarte Riviera Films junto con Brad Krevoy de MPCA, que también está detrás de la franquicia A Christmas Prince de Netflix. La nueva película no está programada que comience la producción hasta noviembre, ya que Netflix apunta a un estreno a finales de 2022.

