Habitantes de Trincheras continúan sin servicio de atención médica

Habitantes de la población Trincheras perteneciente al municipio Naguanagua, recorren largas distancias de por lo menos 20 km, porque siguen sin el servicio de atención médica.

De acuerdo al diario El Carabobeño, desde hace más de tres años, las casi seis mil personas que residen en la zona; deben enfrentarse a no contar con ningún centro asistencial cercano a la parte residencial y eso los ha afectado en materia de salud.

Según lo reseñado por el medio carabobeño, algunos parten de sus hogares en Trincheras para llegar al Hospital Universitario Ángel Larralde (HUAL); el cual se encuentra a 9,5 kilómetros para que los ayuden a aliviar alguna dolencia.

Sin embargo, terminan devolviénsose al no conseguir la manera de llegar, en su mayoría quienes no cuentan con un vehículo o el dinero para pagar un taxi que los lleve y regrese.

Mientras, los que poseen vehículo en buen estado y con combustible, deciden ir con su familiar enfermo al Hospital Dr. Alfonso Prince Lara de Puerto Cabello; es decir a casi 20 kilómetros de distancia.

Trincheras sin atención médica

Las situaciones descritas arriba son las menos difíciles, puesto que hay otros vecinos a los que les toca peor. En ese caso, «hay madres que han parido en sus casas, en los patios, en camino al hospital luego de horas buscando una cola; hasta un bebé murió en 2018 porque no hubo manera de que recibiera atención médica oportuna después de nacer”, así contó, Sandra Miranda del sector La Unión.

Como sucede en casi todo los sectores, en las noches es que se complica éste tema, puesto que gran parte de las emergencias suceden a esas horas oscuras.

“Siempre es en las horas más críticas y no podemos trasladarnos porque no tenemos ambulancias y la mayoría no tiene carro, más el tema de la gasolina; y el transporte es difícil para salir, en una emergencia hay que enfrentarse a la muerte”, afirmó Miranda.

Por su parte, el miliciano y residente del sector Las Clavellinas, Jairo Hurtado instó a que es necesario; para Trincheras donde siguen sin atención médica, un Centro de Diagnóstico Integral ((CDI) en funcionamiento.

“Se han presentado muchas emergencias, personas enfermas que han tenido que ser trasladadas a hospitales lejos y no hay carro; se devuelven a sus casas con el mismo dolor, enfermedad, y con falta de atención médica. La población de Trincheras necesita que el CDI sea abierto, que nos tomen en cuenta”, reclamó el hombre.

Ambulatorio y CDI cerrado

Es de recordar, que no es la primera vez que los habitantes de ese sector se quejan por lo mismo, puesto que siguen reclamando que el ambulatorio y el CDI fueron cerrados; debido «a la desidia gubernamental».

Ante esta realidad, que pone en peligro la vida de las personas que allí habitan, varios vecinos aseguraron que han llevado cartas y comunicados a diversidad de entes; pero hasta el momento no han tenido ningún tipo de respuesta positiva para recuperar lo que tenían hasta el 2017.

“En la gobernación ni en Insalud nos dicen algo y al alcalde prácticamente no lo conocemos”, afirmó Miranda desde Trincheras donde todavía están sin el servicio de atención médico.

Con información: ACN/El Carabobeño/Dayrí Blanco/Foto: Cortesía/Adán Hernández

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN