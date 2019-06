Triple atentado suicida en Nigeria deja 30 muertos

Este lunes, una gran confusión surgió entre los operarios y pasajeros del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.), cuando un camión de servicio aerolínea, chocó contra un avión de Southwest Airlines que estaba estacionado en la rampa de abordaje, en una de las puertas de embarque de la terminal aeroportuaria.

Según informes de las autoridades del aeropuerto, el avión estaba lleno de pasajeros que esperaban para partir cuando ocurrió el incidente. Según las imágenes que se publicaron en las redes, el camión golpeó el avión justo detrás del ala.

No está claro cuánto daño sufrió el vehículo, pero ciertamente el avión de Southwest Airlines no se encontraba en condiciones de volar.

La bloggera Teresa Varley, publicó fotos de las secuelas en Twitter. Ella afirma que estaba en el avión, que estaba volando a Denver cuando ocurrió el accidente.

«Sentados en nuestro avión y este camión nos golpeó justo cuando nos estábamos preparando para salir». “Impactante y aterrador», agregó.

A few more of you need them. pic.twitter.com/ANWZkYluyO

El periódico The Washington Post, informó que el vehículo era un camión de aprovisionamiento, que se utiliza la aerolínea para reabastecer a los aviones con materiales para vuelos, como alimentos y bebidas.

No se ha revelado qué causó el accidente, aunque el conductor fue trasladado al hospital para recibir tratamiento. No se reportaron heridos de pasajeros en el avión.

El incidente ocurrió cuando un camión de aprovisionamiento de la aerolínea Southwest Airlines, impactó contra con un avión estacionado en la puerta de embarque «A1» de la terminal del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh, en horas de la mañana de este lunes, según informó a los medios un portavoz de compañía Southwest Airlines.

«Nuestra preocupación inmediata es el bienestar de nuestro agente de rampa que conducía el vehículo. El avión en la puerta era un Boeing 737-800 que estaba programado para operar el vuelo #157 a Denver; con 174 clientes a bordo y una tripulación de seis. En esta etapa temprana, no tenemos ningún informe de lesiones a las personas a bordo del avión», agregó el portavoz.

«La aeronave será puesta fuera de servicio, y estamos trabajando para acomodar a nuestros clientes a sus destinos lo más rápido posible»; finalizó el comunicado.

Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh publicó en Twitter una declaración sobre el incidente, publicando: “Poco antes de las 10:30 am., el servicio de rescate en caso de incendio del aeropuerto; respondió a la Puerta A1 a un informe de un vehículo de la aerolínea; que hizo contacto con un avión de @SouthwestAir estacionado. El conductor del vehículo fue transportado a un hospital local».

Shortly before 10:30 a.m. airport fire rescue responded to Gate A1 to a report of an airline vehicle making contact with a parked @SouthwestAir plane. The driver of the vehicle was transported to a local hospital. No other injuries reported. Airport operations are unaffected.

— Pittsburgh International Airport (@PITairport) June 17, 2019