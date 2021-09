Tripulante de velero panameño fue secuestrado en aguas venezolanas

Compartir





















A medida que las redes sociales se actualizan, las estafas online se multiplican y hasta mutan cada día; lo que perjudica a miles de personas en Venezuela y el mundo.

Es así, como las redes sociales y servicios de mensajerías como WhatsApp, aunado a ayudar a conectar a todo el mundo; los han tomado como medio por parte de los delincuentes cibernéticos con el fin de estafar y extorsionar a una gran cantidad de personas.

Ante ésta situación, expertos llaman a tener cuidado con la información que se comparte y con quienes se mantiene contacto a través de las diferentes plataformas digitales.

De hecho, en la actualidad, en Venezuela existen diferentes modalidades de estafas online que se multiplican y mutan; siendo la más conocida y confirmada por las autoridades, “Hola, soy María”.

Con esa frase enviada como un mensaje de texto, desconocidos se hacen pasar por una “supuesta María” que ofrece dólares a la venta.

Estafas online: se multiplican y mutan

En este contexto, durante los últimos días se ha viralizado una estafa que involucró a la tienda departamental Traki; cuando varios venezolanos reportaron recibir mensajes vía WhatsApp con un link que indicaba que la empresa estaba ofertando un regalo de una tarjeta con 40 dólares.

A pesar de que no es la primera vez que se haya difundido metodologías como ésta, debido a la cantidad de dinero ofrecido; una que otra persona cayó en la trampa y le dio click al enlace.

Es el caso, de Luna Villegas de 27 años, quien señaló que sin “antes pensar entró a la página al ver la promoción. Era una buena suma de dinero para ser gastado en la tienda y al ser muy ingenua caí”.

Al tiempo, Villegas indicó que luego de caer en la trampa cambió todas las contraseñas de sus redes sociales; así como la de las cuentas bancarias como una acción de prevención.

En ese sentido, estafas van y estafas vienen, de hecho otra de las más actuales con fines delictivos, fue con las empresas Polar; cuando advirtieron al público general sobre la existencia de un grupo que comete fraude en nombre de la compañía.

Respecto a las conocidas en el mundo, se pueden mencionar Amazon, Netflix e incluso la misma red de mensajería WhatsApp; las cuales han alertado sobre estas páginas webs fraudulentas que buscan robar la información de los suscriptores promocionando ofertas.

Recomendaciones

Según las advertencias del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), al entrar a estas páginas, las cuales son virus, las víctimas son hackeados y pierden datos personales guardados en la web. El fin de ello, es Usan hurtar la identidad de la persona y su información personal, como redes sociales.

Por esa razón, el comisario Luis Godoy comentó que estos delincuentes informáticos buscan la data por medio de la web; con planes de extorsión y robo de identidad, pero también puede ser con el objetivo de “dañar la imagen de la empresa”.

Enfatizó, que aunque estos links no tienen acceso a Whatsapp; si a los números y nombres de los contactos. Es decir, que «no manejan la cuenta pero pueden ver los mensajes y los contactos”, añadió.

Respecto a ello, recomendó a la ciudadanía a no confiar en los mensajes y cadenas que ofertan premios, al igual que protegerse de los criminales que ofrecen dólares; comida, vacunas y aparatos electrónicos en redes sociales sin contactarse en persona primero.

Soy José

Otro de los nombres comunes también ha sido José, quien le escribió a Manuel Pérez y contó que “el mensaje decía hola soy José, perdí mi numero estoy en una emergencia y necesito de tu ayuda”.

Acto seguido, Pérez explicó que «el estafador me mensajeó diciendo que necesitaba 100 dólares y que si podía colaborarle con algo; que era urgente para su mamá”. Sin embargo, el hombre aseguró que “hice caso porque sabía que era una mentira, porque si estas en un apuro me llamas, no me mandas mensajes”.

Cabe mencionar, que ante las estafas online que se multiplican y mutan, expertos en seguridad señalan que las redes de estafadores utilizan nombres como; “María”, “Ana” y “José” al ser nombres comunes y después el estafador desaparece.

