Twitter señala que tuit de Trump invita a la violencia y el mandatario advierte sanciones

La guerra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra las redes sociales, y más especialmente contra Twitter; puede tener consecuencias inimaginables; pues Trump advierte sanciones contra Twitter.

Al mandatario le ha costado ‘solo’ 48 horas tomar represalias contra la plataforma; después de que esta aplicase su mecanismo de alertas contra uno de sus tweets.

Trump advierte sanciones contra Twitter, indicando que la red social atenta contra la sección 230 de la Constitución.

Dicha advertencia, sale a la luz tras el señalamiento de Twitter en un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump; sobre las protestas de Mineápolis; por considerar que el mensaje invita a la violencia.

«Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd, y no permitiré que eso ocurra. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que los militares están con él… Cualquier dificultad y asumiremos el control, pero cuando comienza el saqueo, comienzan los tiros”, dice el tuit de Trump.

Este mensaje solo puede leerse ahora en Twitter después de ver un anuncio de la plataforma, que indica: «Este tweet incumplió las reglas de Twitter relativas a glorificar la violencia. Sin embargo, Twitter determinó que puede ser de interés público que dicho tweet permanezca accesible”.

Por su parte, la plataforma indicó que tomó la medida para prevenir que otros se sientan «inspirados a cometer actos de violencia”.

El incidente se produjo después de que Trump intensificara el jueves sus amenazas con Twitter; al pedir que su Gobierno estudie si pueden retirarse algunas protecciones legales de las que disfrutan las redes sociales; aunque reconoció que será difícil avanzar en esa reforma a no ser que intervenga el Congreso.

Cabe recordar, que el presidente firma un decreto destinado a evaluar si su Gobierno; puede castigar a Twitter, Facebook, YouTube o Google si intentan moderar los contenidos publicados en sus plataformas; en medio de un creciente debate sobre hasta qué punto debe llegar la libertad de expresión en Internet.

«(Twitter está tomando) decisiones editoriales. En ese momento, Twitter deja de ser una plataforma pública neutral, y se convierte en un editor con un punto de vista. Y creo que podemos decir lo mismo de otros, ya se trate de Google o de Facebook y quizás de otros»; dijo Trump a los periodistas antes de firmar la medida.

Trump basa sus advertencias en la sección 230

El mandatario estadounidense argumenta su defensa; en la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA); en donde se precisa que ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo; será tratado como el editor o el orador de ninguna información proporcionada por otro proveedor de contenido de información.

Cabe destacar, que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA); es una pieza clave de la legislación de Internet en los Estados Unidos, la cual proporciona inmunidad de responsabilidad a los proveedores y usuarios de un «servicio informático interactivo»; que publica información proporcionada por terceros.

La Sección 230 se desarrolla en respuesta a un par de demandas contra proveedores de servicios de Internet a principios de la década de 1990 que tenían diferentes interpretaciones de si los proveedores de servicios deberían ser tratados como editores o distribuidores de contenido creado por sus usuarios.

