Trump afirma que Bolton lo estaba «frenando» respecto a Cuba y Venezuela

Este jueves, ha trascendido a través de las redes una reacción airada del presidente norteamericano, Donald Trump, cuando se refirió al rol de su anterior consejero de seguridad nacional, John Bolton.

En un tuit de respuesta al Senador republicano Marco Rubio, donde el congresista publica algunos datos sobre una conversación que previamente sostuvo con Trump, el mandatario estalló en un alarde de fortaleza, al indicar que John Bolton lo estaba «frenando», respecto a los casos de Cuba y Venezuela.

«Acabo de hablar con @realDonaldTrump sobre #Venezuela». «Es cierto que no estuvo de acuerdo con algunas de las opiniones del asesor anterior», informó Marco Rubio a través de su twitter.

«Sin embargo, él me recordó, que en realidad es LO DIRECTAMENTE OPUESTO a lo que muchos afirman o asumen». «De hecho, la dirección de los cambios políticos no son para hacerlos mas débiles», asevero Rubio en su tuit respecto a la situación con Venezuela.

Just spoke to @realDonaldTrump on #Venezuela

It’s true he disagreed with some of the views of previous advisor

But as he reminded me it’s actually the DIRECT OPPOSITE of what many claim or assume

If in fact the direction of policy changes it won’t be to make it weaker

— Marco Rubio (@marcorubio) September 12, 2019