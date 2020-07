Trump canceló su convención republicana a causa del covid-19

Ésta semana, un joven soldado denunció públicamente que fue violado durante su servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

La denuncia revelada por el medio local W Radio, según ocurrió en el año 2016 cuando el afectado tenía 19 años; y se encontraba en la base militar Tres Esquinas ubicada en el departamento de Caquetá, al sur del vecino país.

De acuerdo a la historia del hecho, el hombre llegó con su familia al aeropuerto militar de Catam en Bogotá el 9 de diciembre de ese año; luego de pasar todas las pruebas para prestar el servicio en esa base.







Sin embargo, ocho días después, éste llamó a su abuela para confesarle; que había sido abusado sexualmente. Luego de ello, la familia aseguró que no logró volver a comunicarse; pero días después la FAC llamó a su mamá y le informaron que su hijo estaba hospitalizado en el Hospital Militar de Bogotá.

Soldado fue violado en la Fuerza Aérea Colombiana

Aunado a lo antes descrito, le indicaron a la madre que se encontraba en el centro de salud; para la realización de una valoración psiquiátrica y que no se adaptó al servicio militar, que por eso debía volver a su casa.

De inmediato la señora se traslada al hospital donde encuentra a su hijo con la mirada perdida; y no la reconoció. Desde ese día estuvo internado en una clínica psiquiátrica donde estuvo varios meses.

Al pasar los días, fue el 26 de abril del año siguiente que estuvo en condiciones para presentar la denuncia formal ante la Fiscalía de la República de Colombia. Sin embargo, esa queja no prosperó y decidieron hacerlo público.

Posterior a que el soldado fuera violado por miembros de la Fuerza Aérea Colombiana; narró que «me sacaron del alojamiento después de estar durmiendo, me sacaron como a eso de las 11:00 de la noche; me pusieron a abrazar un árbol que tenía púas durante media hora».

Agregó, que «luego yo les dije que cuánto tiempo me iban a tener ahí, me respondieron que yo era; un gran hp inservible, que hiciera silencio. Me pusieron en el suelo con dos vasos con agua y de ahí me mantenían molestando, me insultaron, me hicieron levantar; me hicieron ir hacia los lados de los baños y allí me cogieron por detrás y me torcieron el dedo anular de la izquierda».

Asimismo, afirmó que «me cogieron entre varios, yo pataleaba, me hicieron montonera; me bajaron los pantalones y me penetraron, y luego de hacer tanta fuerza apreté mis genitales; para no sentir dolor y me desmayé».

Contó que cuando se despertó se encontraba solo en el mismo lugar, pero pudo pararse e irse al dormitorio. Un día después, informó de lo sucedido a un superior y a un compañero, razón por la cual lo enviaron a Bogotá.

Lucha por atención médica

Luego de todo lo sucedido, él ahora de 23 años ha luchado junto a su familia; por acceder al servicio de salud integral del Ministerio de Defensa; así como para tratar las consecuencias psiquiátricas que dejó la violación.

Hasta la actualidad la Junta Médica del Ministerio de la Defensa afirma que el joven presentó; problemas mentales debido al consumo de marihuana durante su adolescencia. Pero, según el equipo de la W Radio, basados en los mismo documentos, no se explica como ingresó a la FAC con esos antecedentes.

Luego de tanta constancia, éste 13 de julio hubo un fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; Sección Segunda, que revocó la decisión anterior del Tribunal 63 y ordenó al Ministerio de Defensa; «mantener la vinculación al sistema de salud del joven para que se le otorgue la atención médica integral y; los tratamientos pertinentes de su patología».

Vale recordar, sobre que el soldado fue violado por miembros de la Fuerza Aérea Colombiana; el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, reconoció que desde 2016 existen 118 investigaciones en contra de miembros de la fuerzas militares; precisamente por violencia sexual a niños, niñas y adolescentes; ahora se le suma la de un adulto también.

