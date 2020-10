Trump concedió clemencia a boxeador condenado por la «ley Biden»

El presidente estadounidense, Donald J. Trump, concedió clemencia a un boxeador profesional condenado a 30 años por un crimen «no violento», debido a un controversial proyecto de ley de delitos del año 1994, impulsado por el demócrata Joe Biden, también conocido por los juristas norteamericanos como la «Ley Biden».

Después de recibir el indulto, el exboxeador profesional de Gary Charles «Duke» Tanner se apresuró a abrazar a su hijo, que tenía solo 2 años cuando Tanner fue encarcelado, pasando 16 años, dos meses y 21 días de encarcelamiento, en una condena que significaba «toda una vida» en prisión.

Duke Tanner, abrazó a su hijo con fuerza en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia después de años de separación. Ahora que es un hombre libre, Tanner tiene muchos planes para el futuro, incluido volver al ring.

El miércoles, el presidente Donald Trump concedió el indulto a Tanner y a otras cuatro personas condenadas por cometer delitos financieros y de drogas, todos ellos crímenes «no violentos», sentenciados por la polémica «ley Biden». Tanner dijo que se enteró de la noticia el miércoles por la mañana, cuando lo llamaron a la oficina de la prisión.

“Dijeron: ‘Oye, hoy te vas a casa’”, expresó Tanner. «El presidente Trump firmó el indulto para usted y tiene que salir de aquí». Me rompí a rezar allí mismo, en esa oficina», agregó Tanner.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo el miércoles en un comunicado que Trump estaba otorgando el indulto «a la luz de las decisiones que estas personas han tomado después de sus convicciones para mejorar sus vidas y las vidas de otros mientras estaban encarcelados».

Tanner, había cumplido 16 años de una sentencia de 30 años de prisión por su participación en una conspiración de drogas. Tanner, que inicialmente se enfrentó a cadena perpetua, participó en cursos educativos y completó cientos de horas de programación educativa.

También formó parte de un programa de rehabilitación de 18 meses que requiere la recomendación del personal y la aprobación del Alcaide para participar. Tanner era un boxeador de peso semipesado invicto que había estado en una pelea televisada por ESPN en el momento de su arresto.

La hija del presidente Trump tuiteó lo siguiente: «@realDonaldTrump concedió el indulto al duque Tanner después de 16 años de prisión. Duke fue condenado a cadena perpetua por primera vez, por un delito no violento debido al proyecto de ley de delitos de 1994 de Joe Biden».

