Trump confirma nominación de su nuevo Secretario de Defensa

El pasado jueves el presidente estadounidense Donald Trump ordenó bombardear a Irán, pero diez minutos más tarde reconsideró la medida.

Según el diario The New York Times, el ataque estaba listo. Los aviones ya estaban preparados para despegar en unos minutos. Incluso estaban definidos tres blancos en Irán.

Antes de dar la orden final, el presidente, Donald Trump , tuvo una inquietud y preguntó. «Quiero saber algo antes de que salgan, ¿cuánta gente morirá?», preguntó. «Señor, ya le respondo», dijo un general. Unos minutos después, Trump escuchó la respuesta: aproximadamente 150 personas.

Ante ese dato y luego de semanas de tensiones en ascenso, Trump decidió dar marcha atrás. El mandatario ordenó frenar un ataque a Irán, en represalia por el derribo de un dron. El conflicto marcaría un nuevo punto de ebullición en Medio Oriente.

«Lo pensé por un segundo y dije, ¿sabés qué? derribaron un avión no tripulado, un dron, como quieras llamarlo. Acá estamos, sentados con 150 personas muertas probablemente media hora después de que yo dijera ‘adelante’. Y no me gustó. No pensé que fuera proporcional», justificó Trump, en una entrevista con la cadena NBC, al explicar su marcha atrás.

….On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not….

