Trump declara estado de emergencia en California por grandes terremotos

El lunes, el presidente Donald Trump, declaró el estado de emergencia en California, allanando el camino para la ayuda federal luego de que dos grandes terremotos e innumerables réplicas, que sacudieron el estado la semana pasada.

«Hablé con @GOPLeader Kevin McCarthy sobre los terremotos en California y le informé que trabajaremos muy de cerca en el financiamiento de emergencia», escribió Trump en Twitter.

«También hablé con el gobernador @GavinNewsom, todos trabajando juntos!», afirmó en su publicación.

Spoke to @GOPLeader Kevin McCarthy about the earthquakes in California and informed him that we will be working very closely on emergency funding. Also spoke to Governor @GavinNewsom – all working together!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2019