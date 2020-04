Trump ordenó destruir barcos iraníes si hostigan a los estadounidenses

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, ordenó a la Marina este miércoles destruir los barcos iraníes que acosen a las naves estadounidenses en altamar.

Así lo informó a sus ciudadanos y al resto del mundo a través de su cuenta de Twitter; «he instruido a la Marina de Estados Unidos a disparar y destruir a cualquier y a todas las lanchas artilladas iraníes que acosen a nuestros barcos en el mar”, escribió.

La drástica decisión del mandatario, se produjo luego de que hace una semana, 11 embarcaciones del Cuerpo de Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán; se acercaron peligrosamente a barcos de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020