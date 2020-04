Trump y Pence se someterán a nuevas pruebas de Covid-19

El gobernador Andrew Cuomo dijo este lunes que, los datos sugieren que la propagación del virus en Nueva York está alcanzando a su punto “pico”, pero que también «existe un tremendo estrés en el sistema de atención médica».

Hay más de 130.000 casos positivos en el estado, pero la tasa de ingresos hospitalarios, a unidades de cuidado intensivo (UCI) e intubaciones de emergencia se ha reducido. El gobernador también anunció que la cuarentena que en la ciudad denominaron “NY PAUSE”, continuará hasta el próximo 29 de abril.

«Es esperanzador, pero no es concluyente, pero esto aún depende en mucho de lo que hagamos ahora», dijo el gobernador Andrew Cuomo sobre un modelo estadístico que predice que el estado posiblemente está llegando al vértice mas altó de los gráficos, el cual los expertos suelen llamar “pico”.

Hay actualmente 130.689 casos positivos para coronavirus en Nueva York, así como unos 16.837 pacientes hospitalizados y 4.758 pacientes que han fallecido.

El gobernador Andrew Cuomo también solicitó el uso del buque USNS “Comfort” para pacientes diagnosticados con COVID-19. El uso del “Centro Javits” ya fue aprobado la semana pasada para pacientes con coronavirus.

En particular, la cuarentena denominada “NY PAUSE” se extienderá hasta el próximo 29 de abril.

Eso significa que las instituciones no esenciales permanecerán cerradas hasta el fín de la cuarentena. El gobernador Andrew Cuomo ha incrementado la multa desde $500 hasta $1000 por violar las directivas de la cuarentena. “Nadie tiene derecho a arriesgar la vida de otras personas”, expresó el gobernador.

Así mismo, Cuomo agradeció a los estados de Oregón, Washington y California por enviar ventiladores para pacientes hospitalizados en las UCI. “Estaremos allí para todos los demás estados como lo han sido para nosotros”, puntualizó Cuomo.

Early projections (in orange & blue) showed we would need 55K to 110K hospital beds.

The purple line shows where we are.

We are tracking better than the initial models, which is good news.

Social distancing appears to be working.

We must keep it up. pic.twitter.com/voCNzVv8do

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 6, 2020