Trump aseguro estar preparado para el «regalo de navidad» de Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el martes la advertencia de Corea del Norte de un «regalo de Navidad», diciendo que Estados Unidos «lo trataría con mucho éxito», en medio de las preocupaciones de una posible prueba de misiles de largo alcance (ICBM).

«Descubriremos cuál es la sorpresa y la trataremos con mucho éxito», dijo Trump a los periodistas en su resort Mar-a-Lago. «Veremos que pasa», agregó.

«Tal vez es un buen regalo», bromeó. «Tal vez es un regalo donde me envía un hermoso jarrón en lugar de una prueba de misiles», expresó Trump.

Corea del Norte advirtió a Washington a principios de este mes de un posible «regalo de Navidad» después de que su líder Kim Jong Un le diera a Estados Unidos hasta fin de año para proponer nuevas concesiones; en las conversaciones sobre el arsenal nuclear de su país y reducir las tensiones.

Al emitir la advertencia, Corea del Norte acusó a Washington de tratar de prolongar las conversaciones de desnuclearización antes de la candidatura de reelección de Trump el próximo año; afirmando que era «totalmente de Estados Unidos la elección del regalo de Navidad que van recibir».

Los comandantes militares estadounidenses han dicho que la respuesta de Corea del Norte podría implicar la prueba de un misil de largo alcance también llamados misiles balísticos intercontinentales o ICBM (por su siglas); algo que Corea del Norte ha suspendido, junto con pruebas de bombas nucleares, desde 2017.

Trump ha visto la repetida suspensión de tales pruebas como una evidencia de que su política de involucrarse con Corea del Norte, que ha motivado cumbres sin precedentes con el líder norcoreano, estaba funcionando.

En los últimos días se ha visto una oleada de diplomacia internacional destinada a evitar un colapso total del diálogo; y el consecuente retorno a la confrontación acalorada que se vio hace dos años, que generó temores de guerra.

China, el principal respaldo económico y diplomático de Corea del Norte, junto con Rusia; propuso la semana pasada que el Consejo de Seguridad de la ONU levante algunas sanciones; para romper el actual punto muerto.

