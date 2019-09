Tuitero ruso encarcelado por publicar mensajes incitando a la violencia

Un tribunal ruso, condenó este martes a un tuitero a cinco años de cárcel luego de encontrarlo culpable de incitar a la violencia contra los hijos de los agentes de policía, en una publicación de Twitter, según informó la agencia de noticias RIA.

Vladislav Sinitsa, escribió el mensaje el 31 de julio durante una serie de protestas de la oposición en Moscú este verano que fueron dispersadas por la policía, dijo el Comité de Investigación del estado.

Los manifestantes han exigido que una gran cantidad de candidatos con mentalidad opositora puedan participar en las elecciones, algo que las autoridades han rechazado citando la falta de firmas necesarias en su apoyo. La oposición impugna esto.

Las autoridades permitieron algunas protestas de la oposición, pero se negaron a autorizar otras, lo cual inició una nueva ola de manifestaciones.

La policía ha detenido brevemente a más de 2.000 personas en varias manifestaciones desde mediados de julio; abrió casos criminales a una docena de personas por disturbios masivos y aplicó cortos períodos de prisión a decenas de activistas.

Hasta 60.000 personas asistieron a una protesta autorizada el 10 de agosto en Moscú; que un grupo de monitoreo calificó como la mayor protesta política del país en ocho años.

Pero una protesta no autorizada el fin de semana pasado atrajo solo a unos pocos miles.

El tribunal de Moscú encontró al bloguero Vladislav Sinitsa culpable de extremismo ya que su publicación en Twitter el 31 de julio sugería que los agentes de policía, quienes utilizaron la violencia contra los manifestantes; podrían encontrar a sus hijos como blanco de las manifestaciones.

Al menos un oficial de policía le dijo al tribunal que interpretó el tweet como una amenaza contra su propia familia.

Sinitsa fue sentenciada a cinco años de cárcel. Negó que su tuit equivaliera a incitación a la violencia y dijo que apelaría.

La destacada crítica del Kremlin Lyubov Sobol y el periodista Ilya Azar dijeron el martes que habían sido acusados de organizar la protesta del fin de semana pasado; un evento que las autoridades consideraron ilegal.

Ambos fueron detenidos brevemente por la policía y luego liberados tarde el lunes. Enfrentan multas de hasta 300.000 rublos (4.545 dólares) o 30 días de cárcel si son declarados culpables.

Russian blogger gets five years for «hateful» tweet authorities say advocated violence against children of law enforcement officers https://t.co/L2ZAOxMy0Y

— The Moscow Times (@MoscowTimes) September 3, 2019