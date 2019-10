Turquía retiene 50 bombas nucleares estadounidenses en una base aérea

Autoridades norteamericanas hacen planes para evacuar unas 50 bombas nucleares estadounidenses que están almacenadas en la Base Aérea Incirlik en Turquía a raíz de la ofensiva militar de Ankara en el norte de Siria, según un informe.

Estas armas ahora son esencialmente «rehenes» del líder turco Recep Tayyip Erdogan, dijo el lunes un alto funcionario al New York Times.

Se dice que las bombas nucleares B61 de la era de la Guerra Fría se encuentran entre 160 y 400 kilómetros de distancia de la frontera siria, según The Guardian. Un exfuncionario de EE.UU. dijo que los diplomáticos turcos respondieron a las sugerencias sobre mover las bombas diciendo que Turquía comenzaría a desarrollar las suyas.

«Los posibles problemas se han discutido durante más de una década», dijo el exfuncionario. «Y ahora finalmente hemos llegado a un punto en el que este es un problema que ya no podemos ignorar».

Erdogan ha expresado previamente su deseo de impulsar el arsenal nuclear de Turquía.

50 bombas nucleares rehenes de Erdogan

“Algunas naciones tienen misiles con ojivas nucleares, no solo una o dos. Pero [dicen] que no debería tener misiles con ojivas nucleares. No acepto esto «, dijo Erdogan el mes pasado, según la agencia estatal turca Anadolu.

El presidente Trump, anunció el 6 de octubre que EE.UU. retiraría todas las tropas del noreste de Siria, despejando el camino para una incursión turca por aire y tierra. Las tropas de Erdogan lanzaron un asalto el miércoles y las fuerzas terrestres invadieron ese mismo día.

El Pentágono dijo el viernes que las tropas estadounidenses cerca de la ciudad fronteriza de Kobane, en el norte de Siria; fueron atacadas por artillería desde posiciones turcas. No hubo soldados estadounidenses heridos.

En una entrevista con Fox News, un asesor principal de Erdogan negó que Turquía hubiera disparado contra las tropas estadounidenses.

«Creo que esta es la primera vez que algo así ocurre; un país con armas nucleares estadounidenses estacionadas en su territorio, literalmente ha disparando artillería contra las fuerzas estadounidenses»; dijo Jeffrey Lewis, del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación con sede en California.

Trump dijo el lunes que las tropas estadounidenses en el noreste de Siria serán retiradas del país según lo planeado; y reasignadas «en la región para monitorear la situación y evitar una repetición de lo ocurrido en el 2014»; cuando el grupo terrorista del Estado Islámico (ISIS) logró importantes ganancias territoriales.

Con información de: ACN|FoxNews|Reuters

