No todos «sonríen» en Tves y menos en la delegación que fue a Tokio (+ vídeo)

Compartir





















Tves interrumpió entrevista con el director técnico metodológico de deportes de combate, Alfredo Loyo, cuando este último denuncia la falta de apoyo que tuvieron los atletas del karate.

Resulta que entrevistado y entrevistador de la Televisora Venezolana Social (Tves), en esta caso, Yhondi Mancera, exjefe de prensa de Pedro Infante, en el Ministerio del Deporte, interrumpe a Loyo, cuando hablaba sobre los obstáculos que sufrieron los atletas; donde coloca como ejemplo a la karateca carabobeña Claudymar Garcés, que compite mañana.

Desde antes comenzar la justa universal, donde Venezuela asiste con 43 atletas y suma la mayor cantidad de medallas desde que debuto en Londres 1948, con cuatro, incluido el oro y récords olímpicos y mundial de Yulimar Rojas en salto triple; ha salido a la luz pública el nulo apoyo a varios de los deportistas que consiguieron su boleto.

Entre los casos están, Ahymara Espinoza (lanzamiento de bala) que tuvo que entrenar sola en una campo en Miranda y Paola Pérez (aguas abiertas), tuvo que crear una campaña en Gofoudme para poder financiar sus entrenamientos y viajes, terminando sus prácticas en su natal San Cristóbal (desde marzo), pagando 10 mil pesos diarios en la piscina del Círcúlo Militar y entrenada por su padre.

Pero esta vez, en vivo directo, el programa deportivo que transmite Tves, en horas de la tarde sobre los Juegos Olímpicos Tokio 2020, no pudo tapar la denuncia, aunque suavizada por Loyo, de los problemas que tuvieron los atletas del karate o por lo menos Claudymar Garcés, que fue el único «ejemplo» que pudo dar, cuando fue interrumpido.

Tves interrumpió entrevista…

«Realmente los resultados obtenidos para Tokio fue casi que individual, fue totalmente particular, cada atleta se tuvo que sacrificar, hacer su preparación, uno de los ejemplos Claudymar (Garcés) es uno de los ejemplos y practicamente no tenía a nadie quien la guiara, quien le dijera que se iba hacer»; dijo Loyo.

«Realmente Venezuela se ha caracterizado por ser uno de los países con mejor crecimiento en este deporte (judo)»; agregó Loyo, cuando fue interrumpido por Mancera y busca manupilar la respuesta del entrevistado.

«Este marico está loco (se refiere a Loyo), esto de no queda tan claro, queda ambiguo, cómo que no le pararon bolas a los atletas, es la federación, entonces, el IND, que diga otra vaina…pregúntale otra vaina, porque después me van a meter en peos a mi, no seas guevón…no porque a Claudymar no la apoyaron, tó no quieres decir la Federación…tienes que decir que es importante para Latinoamérica, que nuestro país este bien, Maduro es hermano mío, yo lo quiero«», dice Mancera al aire, cuando de una cortaron el programa.

ACN/MAS

No deje de leer: Paola Pérez… no todo lo que brilla es oro y está en Tokio (+ vídeo)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN