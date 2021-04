Twitter cerró miles de cuentas financiadas para manipular a favor de Alex Saab

A punto de cumplir 100 años de edad, murió el príncipe Felipe, esposo de la reina británica Isabel II, dijo este viernes la Casa Real británica en un comunicado.

«Es con profundo pesar que Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su amado esposo; Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo», informó el palacio en un comunicado.







«Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor. Se harán más anuncios a su debido tiempo. La Familia Real se une a personas de todo el mundo para lamentar su pérdida».

En esta línea, el comunicado oficial señala que la Familia Real británica «se une a la gente en todo el mundo para lamentar esta pérdida».

El príncipe Felipe muere tras haberse convertido en el consorte monárquico más longevo de la Corona británica, con más de setenta años junto a la reina Isabel II.

La muerte del príncipe Felipe se produce algo más de tres semanas de que fuera dado de alto de un hospital británico el pasado 16 de marzo, luego de haber estado un mes internado, primero por una infección, y luego por una intervención en el corazón.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021