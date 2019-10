Twitter evitará que retuiteen a los líderes mundiales que infringen sus reglas

Twitter restringirá la forma en que los usuarios pueden interactuar con los tweets de los líderes mundiales que violan sus reglas.

La compañía de medios sociales dirigida por el CEO Jack Dorsey dijo en una publicación de blog el martes que no permitirá a los usuarios dar me gusta, responder, compartir o retuitear publicaciones ofensivas, pero permitirá a los usuarios citarlos para que puedan expresar sus propias opiniones.

La compañía con sede en San Francisco se ha enfrentado a una reacción violenta de los críticos sobre su conducta odiosa y sus políticas de moderación de contenido. Algunas organizaciones y usuarios creen que debería someter los tuits de líderes como el presidente Trump a los mismos estándares que todos los demás en la plataforma.

«Cuando se trata de las acciones de los líderes mundiales en Twitter, reconocemos que este es en gran medida un terreno nuevo y sin precedentes», dijo la compañía. «Queremos dejar en claro hoy que las cuentas de los líderes mundiales no están completamente por encima de nuestras políticas».

Twitter enumeró varias áreas que darán lugar a acciones de cumplimiento, incluso si la cuenta involucrada es una figura pública: promoción del terrorismo; amenazas claras y directas de violencia contra un individuo; publicar información privada; publicar o compartir fotos o videos íntimos de alguien producido o compartido sin consentimiento; participar en comportamientos relacionados con la explotación sexual infantil; y alentando o promoviendo la autolesión.

En los casos que involucran a un líder mundial, la compañía dijo que «dejará el contenido si hay un claro interés público en hacerlo».

«Nuestro objetivo es hacer cumplir nuestras reglas de manera juiciosa e imparcial. Al hacerlo, nuestro objetivo es proporcionar una visión directa de nuestra toma de decisiones de cumplimiento, servir a la conversación pública y proteger el derecho del público a escuchar a sus líderes y hacer que rindan cuentas «, dijo Twitter al final de su publicación en el blog.

Al respecto, twitter ha aclarado lo siguiente: «Todavía no hemos utilizado este aviso, pero cuando lo hagamos, no podrá dar me gusta, responder, compartir o reenviar el Tweet en cuestión. Aún podrá expresar su opinión con Retweet con comentario».

