Twitter lanza su nueva función para “ocultar respuestas”

El presidente de Microsoft, ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a la prohibición de suministrar a Huawei software de Windows para las computadoras de la compañía china.

Huawei fue incluido en la lista negra por la administración Trump en mayo por reclamos que representaban una amenaza para la seguridad de EE.UU.

Eso evita que las empresas estadounidenses le proporcionen tecnología o servicios relacionados al área tecnológica.

Brad Smith, dijo que no creía que la seguridad de los Estados Unidos se vería «socavada» al permitir que los clientes de Huawei usen su sistema operativo o aplicaciones de Office.

«Los gobiernos de todo el mundo abordarán sus necesidades de seguridad nacional», dijo a BBC News.

«Pero creemos que sería un error al mismo tiempo tratar de abrir una nueva cortina de hierro digital en el Océano Pacífico. Creo que eso frenaría a Estados Unidos, frenaría a las democracias del mundo».

«Somos una de una serie de compañías que ha presentado una solicitud ante el Departamento de Comercio de EE.UU. para que podamos continuar proporcionando nuestro sistema operativo de software a Huawei para dispositivos como computadoras portátiles».

«Puede haber algunos problemas que requieren algunos enfoques en torno a 5G, pero uno debería preguntarse si ese es el enfoque correcto para todos los equipos que una compañía en particular podría hacer».

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo en julio que su departamento emitiría licencias para eximir a las compañías de la prohibición de vender tecnología a Huawei, siempre y cuando no haya una «amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos».

Esto no habría afectado La orden dada por el presidente de los EE.UU., Donald Trump, que efectivamente prohibió a Huawei vender equipos 5G a las redes de telecomunicaciones de los Estados Unidos.

Sin embargo, el Departamento de Comercio no parece haber emitido ninguna de esas licencias a pesar de recibir más de 100 solicitudes.

Como resultado, Huawei lanzará su último teléfono insignia Android el miércoles sin algunas de las aplicaciones clave de Google; como YouTube, Maps y su Play Store.

Según la cadena de noticias BBC,indicó que Huawei preinstalará el paquete de software Mobile Service en el teléfono Mate 30; ofreciendo alternativas internas a los productos de Google.

Además, Huawei tiene la intención de ofrecer un servicio en las tiendas de teléfonos; para enseñar a los usuarios cómo cargar el software de Google en el Mate 30.

