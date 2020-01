Ucrania espera que le regresen las cajas negras de su avión (+Video)

Funcionarios del gobierno de Ucrania, informaron este jueves que aún se encontraban esperando por una decisión oficial sobre si Teherán finalmente entregará las cajas negras del avión derribado por Irán el pasado 8 de enero, después de que un equipo iraní presente su informe final.

El consejo de seguridad ucraniano, confirmó que los expertos de Irán, Canadá y Francia han estudiado la posibilidad de decodificar las cajas negras en la ciudad de Kiev.

Sin embargo, Irán ha informado que las cajas negras recuperadas del sitio del siniestro, se encuentran «muy dañadas»; razón por la cual esta «considerando la posibilidad» de que su decodificación se realice sobre suelo iraní, algo con lo que los expertos no están de acuerdo.

Después de días de reiteradas negaciones, el pasado 11 de enero el gobierno de Irán finalmente reconoció que el derribo del avión Boeing 737-800 ucraniano; fue un «desastroso error» humano.

Desde el pasado 8 de enero, el gobierno iraní negó fervientemente el derribo del avión; incluso algunos funcionarios gubernamentales indicaron que tal cosa habría sido “científicamente imposible”.

El líder religioso supremo Ali Khamenei, quien hasta el sábado 11 de enero había guardado silencio sobre el accidente, dijo que la información tenía hacerse pública; mientras que altos funcionarios militares emitieron disculpas al respecto.

