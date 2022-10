UE crea por primera vez una reserva de ayuda exterior en América Latina y el Caribe

Guyana le pidió a las plataformas sociales Facebook y Twitter, eliminar los mapas venezolanos con el territorio Esequibo, perteneciente a Venezuela y actualmente en reclamación.

«Queremos que se borraran esas publicaciones ilegales, ofensivas y contrarias a todo, incluida la Carta de las Naciones Unidas»; dijo el secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, Robert Persaud.

Así mismo, el gobierno guyanés planteó a los directores ejecutivos de ambas redes sociales; que esto representa una campaña de desinformación.

Además, Persaud aseguró ayer miércoles a la agencia de noticias AFP; que Facebook había respondido y lo contactaría nuevamente por teléfono.

As required by the 1897 Treaty of Washington and the 1899 Arbitral Award, the boundary as determined by the Award was demarcated on the ground between 1900 and 1904 by Commissioners appointed by Britain and Venezuela pic.twitter.com/bXoq85kDAd

— Robert M Persaud (@PersaudRobert) October 5, 2022