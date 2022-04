UEFA ordena cierre parcial del campo del Atlético y éste apelará ante el TAS

Compartir

Policía investiga a Cristiano Ronaldo por posible agresión tras enfado contra un hincha del Everton, el pasado sábadom en la caída de Manchester City 1-0 en partido de la Premier League inglesa

La policía de Merseyside, la región de Liverpool, anunció ayer que abrió una investigación. Cuando abandonaba el terreno de juego, el atacante portugués del United golpeó en la mano de un adolescente cuando salía del campo; haciendo caer al suelo el teléfono móvil del joven hincha, reportó AFP.

«Podemos confirmar que estamos en contacto con el Manchester United y el Everton tras las informaciones sobre una posible agresión en el partido entre Everton y Manchester United en Goodison Park»; indicó un portavoz de la policía.

«Hay una investigación en curso y hay agentes que trabajan con el Everton para analizar las imágenes de videovigilancia y que reúnen la totalidad de los testimonios para determinar si se ha cometido un delito»; apuntó.

La Federación Inglesa de Fútbol también va a estudiar este incidente; indicó esa organización a la web The Athletic.

La madre del joven muchacho de 14 años, enfermo de autismo y dispraxia; indicó a la prensa que su hijo tenía un hematoma en la mano y que el incidente le dejo «en shock».

El adolescente se inclinó hacia el túnel de vestuarios para grabar a Cristiano Ronaldo cuando salía del terreno de juego. «Ronaldo simplemente pasó y, de muy mal humor, golpeó la mano de mi hijo, haciendo caer su teléfono, y continuó su camino»; contó la mujer al Liverpool Echo.

Su hijo estaría tan disgustado que ya «no quiere volver a ver un partido»; era la primera vez que acudía al estadio para presenciar uno, explicó la madre.

CR7 se disculpó…

El sábado por la noche, unas horas después de ese gesto de enfado, Cristiano Ronaldo se disculpó públicamente a través de Instagram. «Nunca es fácil gestionar tus emociones en momentos difíciles como los que vivimos»; escribió CR7.

«Sin embargo, siempre debemos ser respetuosos, tener paciencia y dar ejemplo a los jóvenes que aman este bonito deporte. Querría disculparme por mi momento de enfado y, si es posible, me gustaría invitar a ese aficionado a venir a ver un partido a Old Trafford, como señal de fair-play y espíritu deportivo»; añadió.

Organización benéfica le quita estatus de embajador

Una de las organizaciones benéficas para niños más importantes del Reino Unido, Save the Children, se distanció del delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo; tras el incidente ocurrido este sábado, cuando Ronaldo golpeó intencionalmente el teléfono de un joven seguidor del Everton.

«Cristiano Ronaldo ha apoyado el trabajo de Save the Children para las familias empobrecidas de todo el mundo»; le declaró la organización a The Sun, añadiendo que el futbolista no ha trabajado con ellos desde julio de 2018 y que «ya no es» su embajador.

Ronaldo, que ha sido reconocido como uno de los deportistas más caritativos del mundo; se unió a Save the Children en 2013 como Embajador Global para «asegurarse de que cada niño tenga la oportunidad de alcanzar su potencial».

