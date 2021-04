Un Nuevo Tiempo San Diego rechaza la creación de Ley de Ciudades Comunales

No dejes de leer

Desde la DEM de San Diego destacan que la Constitución nacional vigente no menciona en ningunos de sus artículos la creación de “ciudades comunales”, ni divisiones políticas territoriales que no sean los estados y municipios.

“Debemos organizarnos porque no podemos permitir que con esta ley macro del poder popular, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional deslegitimada quieran imponer a los venezolanos un modelo de estado socialista comunal».