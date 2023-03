Uno de cada cien bebés nace con una cardiopatía congénita

No dejes de leer

Algunos de ellos pueden quedar con algunos defectos de alguna reparación en la que no se logra ese 100 % para convertirlo en corazón sano, entonces habría que hacerles un cambio de hábito, enseñarlos a cómo hacer ejercicio y cómo tolerarlo, y tendrán un tratamiento médico a largo plazo, pero la gran mayoría quedan con corazones sanos, aseguró el doctor Borges.

El doctor Borges explicó que “una consulta prenatal con el obstetra es clave para detectar a tiempo una cardiopatía congénita, si se hace un buen ecocardiograma fetal se puede revelar antes del nacimiento o posterior al nacimiento dicho padecimiento, p or la presencia de algunos síntomas que puede encontrar el pediatra, de manera que pueda ser atendido”.

Los defectos varían, desde simples, los cuales pueden no causar problemas, hasta complejos, con complicaciones que ponen en riesgo la vida.