¡Otra odisea! Un millar en tres horas y 10 mil venezolanos entre días pasaron a Ecuador

Unos 10 mil venezolanos en el fin de semana, pero un millar en las últimas tres horas que se venciera el plazo y entrara en vigencia el requisito de visa humanitaria, pasaron desde Colombia hacia Ecuador desde el puente internacional de Rumichaca ubicado entre ambas fronteras.

A las 12 de la medianoche del 25 de agosto, hora del país meridional pudieron pasar el millar de migrantes venezolanos.

El corredor totalmente enrejado que comunica a los dos terminales y donde estaban situados los venezolanos quedó vacío tras cumplirse el plazo.

Unos 10 mil lograron su meta

Como si fuese un Récord Guinness, unos 10 mil venezolanos lograron su meta y la otra marca de un millar en tres horas quedará para la historia también de marca.

Según las autoridades de ambas naciones, lograron su objetivo todos aquellos venezolanos que tenían su pasaporte sellado hasta el domingo 25 de agosto, sin importar que hubiese pasado la medianoche.

Los migrantes salieron del terminal ecuatoriano en autobuses de la empresa Tulcán, la mayoría pasaría de largo rumbo a Perú, país que junto a Colombia son los que más venezolanos han recibido y Ecuador es tercero en esa lista.

ACNUR y Unifef clave para el salvoconducto

Según la nota de la agencia EFE, fueron las gestiones de los funcionarios del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) fueron claves para agilizar los trámites a unos 10 mil venezolanos.

Eran familias enteras que cruzaron desde la frontera neogranadina hacia la mitad del mundo, luchando contra su principal enemigo, el tiempo.

«Queríamos pasar rápido por lo de la visa y por los niños, fue un tramo largo y duro», dijo a Efe, entre lágrimas, Adriana Romero, una de las migrantes que pudo cumplir su objetivo, cruzar la frontera y lo hizo pasada la medianoche junto a su esposo y dos hijos.

La familia «aceleró» su viaje desde Venezuela, primero por la difícil situación que atraviesa su país y segundo por la entrada en vigor de la visa humanitaria impuesta también por Ecuador.

Ahora su destino será Perú, donde dijo Adriana Romero la espera una prima que le dará alojamiento a su llegada.

Ecuador que solo pedía cédula de identidad, pasaporte y antecedentes penales, ahora con el nuevo documento del trámite es de 50 dólares para gastos administrativos y se realiza en la Cancillería de la nación meridional.

Eso «agilizó» la oleada de unos 10 mil venezolanos que no tienen ese dinero y si lo poseen les sirve más para su estadía en Ecuador o seguir hasta Perú.

«Hay muchas personas que no tienen (50 dólares), llegamos aquí con ayuda, y la verdad es que no me parece justo», manifestó contrariada Adriana Romero.

Muchos no llegaron por…

Quizás pudieron ser más los venezolanos que lograrían llegar a su destino, pero una carretera estaba cerrada entre las ciudades colombianas de Pasto e Ipiales que va al puente de Rumichaca.

Familias enteras que van de hasta tres generaciones se encuentran aún del lado colombiano, pero no hay cifras oficiales.

Los que pasaron tuvieron que permanecer primero en el terminal ecuatoriano, unos cubiertos por cobijas, otros fumaban, los niños con gorros y guantes para luchar contra temperaturas de 6 y 7 grados, en medio de vendedores ambulantes que ofrecían cualquier cosa para apaciguar el «hielo» y hambre. Toda una odisea.

