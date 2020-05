¡Redes retumban! Usuarios expresan posibles consecuencias al subir el precio de la gasolina

Muchas son las interrogantes que se hacen los venezolanos; tras el anuncio este miércoles del Gobierno nacional; sobre la evaluación de un incremento en el costo del combustible. Usuarios de las redes sociales; expresan sus dudas y las posibles consecuencias del aumento de la gasolina.

¿Ya no habrá más escases? ¿Aumentará el precio de los alimentos? ¿Subirán el pasaje en el transporte público? ¿Estamos en las puertas de un posible nuevo Caracazo? Estas son solo algunas de las tantas preguntas que rondan en la mente; de los ciudadanos.

«La gasolina que hemos traído del exterior, de Irán y otros países; la hemos pagado con dólares y mucha gente me propone; y estoy de acuerdo, que la gasolina hay que cobrarla«, dijo el presidente Nicolás Maduro.

Cabe destacar, que en los últimos años el precio del combustible se mantuvo congelado; a pesar de que entre 2016 y 2019 el Banco Central de Venezuela reportó una inflación de más de 53.798.500%

Consecuencias del aumento de la gasolina

Tras el anuncio usuarios no dudaron en manifestar sus opiniones en las redes sociales. “Es increíble como Carlos Andrés Pérez; sólo mencionó que la gasolina la iban a aumentar 0,25 bolívares y le explotó el país. Nicolás Maduro ha dicho que la pagó en dólares y tiene que cobrarla en dólares y no pasó nada”, expresa un usuario de Twitter.

“Qué brutal la estrategia de Maduro para dolarizar el precio de la gasolina… Deja al país sin combustible, lo trae importado, sube el precio y luego comienza a producirlo allá sin bajar el precio”, es otra de las opiniones de los ciudadanos.

Por su parte, Jorge Jiménez, ingeniero en informática, indica que a su juicio el incremento llega en buen momento. “Creo que si hubiese pasado antes, es posible que hubiese un descontento en la gente; pero si te dicen que te van a cobrar el litro a un dólar y lo has estado pagando en dos y hasta cuatro; lo aceptarás dócilmente», agrega.

Para Héctor Morales, quien trabaja como residente en un hospital de Caracas; el incremento de la gasolina debe ir acompañado de un aumento salarial.

«Yo digo que lo aumenten, pero que aumenten también el salario; porque a mi me depositan al mes 2.900.000 bolívares (14,5 dólares); y si me aumentan mucho la gasolina tendré que seguir viniendo al trabajo a pie; como lo he estado haciendo todos estos días que estamos sin combustible», aseguró.

Mercado negro en el combustible

Mientras en el subsuelo venezolano descansan las mayores reservas petroleras del planeta; en la superficie la escasez de combustible se une a la larga cadena de calamidades; por las que atraviesan los ciudadanos.

Es importante destacar, que la situación ha llevado al surgimiento; de un mercado negro en expansión.

El país que hasta poco tenía la gasolina más barata del mundo; ahora debe pagarla a un precio mayor que otras naciones que ni siquiera producen petróleo.

La escasez de gasolina en Venezuela se vio profundizada desde se anunció la cuarentena nacional.

Cabe destacar, que desde el fatídico episodio del “Caracazo” hace ya más de 30 años; el tema del precio de la gasolina en Venezuela ha sido tabú. Ninguno de los mandatarios había vuelto a plantear el aumento del combustible y hasta no hace mucho, tampoco era necesario. Al ser un país petrolero, la producción nacional de gasolina bastaba para cubrir la demanda interna sin mayores problemas.

Sin embargo, la producción de petróleo de Venezuela se ha desplomado, ubicándose según la OPEP en poco más de 600.000 barriles diarios frente a más de 3 millones hace una década, y las refinerías del país no son ajenas al colapso, incapaces de cubrir la demanda interna.

Qué brutal la estrategia de Maduro para dolarizar el precio de la gasolina… Deja al país sin combustible, lo trae importado, sube el precio y luego comienza a producirlo allá sin bajar el precio. Son unos genios esos comunistas. — Enrique Vásquez (@EnriqueVasquez) May 27, 2020

ACN/Sputnik Mundo

No dejes de leer: ¿Cuál será el nuevo precio de la gasolina?

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN