Usuarios de Netuno denuncian estafa y fallas en los servicios

Desde inicios de este 2021, usuarios de Netuno en reiteradas oportunidades, denuncian a través de las redes sociales, las constantes fallas del servicio y a lo que a su juicio consideran estafa, por parte de la compañía.

Clientes de esta clableoperadora aseguran que los canales van y vienen, sin ningún tipo de aviso. Reiteran que algunos llevan meses que no se ven; como es el caso de HTV y ESPN entre otros tantos.

Igualmente, denuncian que cada mes las facturas las generan con un aumento exorbitante; sin previo aviso y brindado, según la opinión de los usuarios, un pésimo servicio.

“El mes pasado pagué 7 millones y este mes, la factura se duplicó a 14 millones y así sucede todos los meses; son unos abusadores, pues la factura siempre está puntual, más el servicio no es de calidad”, aseguró una clienta.

Por su parte, un habitante de Naguanagua, quien lleva más de 10 años como usuario de la compañía manifiesta; “que decepción, ya no respetan ni la fidelidad del cliente, al llamar nunca dan una respuesta o solución a los tantos problemas que presenta el servicio”.

Asimismo, aseguran que cada vez que hay una falla eléctrica en la ciudad; al retornar dicho servicio, no regresa el cableTV. Aseguran que en ocasiones tardan días para que este retorne con “normalidad”.

En los últimos días las denuncias y molestias en contra de Netuno, han incrementado notoriamente; pues clientes aseveran que hay un descontrol en la base de datos de dicha compañía, además de asegurar, que están siendo estafados por la misma.

“A mi todos los meses me descuentan la mensualidad de la cuenta, es un contrato entre la compañía y mi persona. Bueno el mes pasado yo deposite y no lo descontaron, iniciando este mes; emitieron otra factura y de una vez cortaron el cable”, aseguró un usuario.

El mismo indica que dicho suceso, lo hacen con el objetivo de cobrar una reconexión; la cual tiene un costo de 10 dólares.

“Es impresionante el descontrol, tengo vecinos que deben un dineral y tienen activo el servicio; mientras que yo que estaba solvente, me lo quitaron. Esto no tiene otro nombre sino de estafa”, aseguró molesto el cliente.

Las denuncian continúan, ahora se agrega el supuesto cambio en uno de los planes; en donde presuntamente eliminaron los canales HBO. Clientes aseguran que continuarán alzando sus voces para hacer valer sus derechos.

Y no podía faltar la típica respuesta automatizada de "Su caso ya fue reportado"… En otras palabras "fue reportado pero no será solucionado" #netunoestafa

Para cuando @NetUnoOficial recuperamos los canales que no se ven ya no solo son los HBO, hay otros tantos más que se han perdido o no se ven, sumado a que las tarifas infladas @Conatel #NetUno #NetUnoDenuncias #05Feb

— elbagm (@elbagarciam) February 5, 2021