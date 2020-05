Usuarios en las redes arremeten contra Movilnet alegando pésimo servicio

Este jueves, usuarios de las redes sociales arremetieron contra la empresa de telecomunicaciones Movilnet, alegando un pésimo servicio a sus clientes. Con quejas que van desde la pérdida del dinero de sus recargas, hasta problemas de conectividad en áreas urbanas, el servicio prestado por esta empresa nacional parece tambalearse rumbo a un colapso definitivo.

Cientos de usuarios de las redes, transformaron sus quejas en textos que inundaron los servicios de mensajería este jueves, transformando la palabra «Movilnet» en trending topic nacional, manteniéndose por mas de 5 horas en la segunda posición de la lista de los temas mas discutidos en las redes sociales venezolanas.

La mayor cantidad de quejas de los usuarios, tuvieron su origen en recargas que no se hicieron efectivas, causando pérdidas de dinero a los clientes o errores de saldo negativo; el cual aumentaba la deuda en lugar de minimizarla con las recargas.

Así mismo, innumerables usuarios expresaron sus quejas debido a la pésima conectividad, incluyendo las líneas activas sin problemas de saldo; alegando toda clase de fallas de conexión en zonas urbanas donde normalmente tenían un servicio «normal».

#Movilnet pense que me estaba volviendo loco por el saldo negativo me incluyo en los estafados con 300 mil en recarga y saldo negativo de -655500 que tal

Para variar #Movilnet no tiene señal nunca, las recargas No Se hace efectivas… Tenia deuda de 7 mil, recargué 20 mil y luego me aparece deuda de 39 mil. He recargado 50 mil y sigo teniendo la misma deuda… ¿Que están haciendo con ese dinero? @SomosMovilnet_

— Brisa Devies (@yoluber) May 7, 2020