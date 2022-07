Usuarios reportaron este domingo fallas eléctricas en sectores de Carabobo

Compartir

Este domingo 3 de julo usuarios de las redes sociales reportaron que varios sectores del estado Carabobo presentaban fallas eléctricas

Segú lo denunciado por los internautas en sectores como Los Caobos, Bella Florida, Parque Florida Uno, Los Conejos, Mi Refugio, Los Parques, Ricardo Urriera y zonas cercanas, ubicadas en el sur del municipio Valencia, se generaron apagones.

La situación se registró por espacio de una hora, durante la cual también falló la conexión ABA de Cantv y el servicio de Intercable, tanto de TV como de Internet.

En San Blas, el caso fue diferente: no hubo luz desde las 10:00 a.m. hasta cerca de las 3:00 de la tarde. En la Isabelica, hubo sectores en los que el servicio falló entre las 9:00 a.m y la 1:30 o 2:00 de la tarde.

Fallas eléctricas en Carabobo

El abogado Pablo Aure, secretario general de la Universidad de Carabobo, se refirió a la situación de los constantes apagones que se generan en la entidad.

“Ya nadie se alarma ante los apagones constantes, ya nadie reacciona por el racionamiento de electricidad. En Carabobo se ve como algo normal que todos los días quiten la luz. Triste muy triste”, tuiteó.

También utilizó una cita del filósofo parisino Jean Paul Sartre, para ilustrar su decepción en torno a la situación: “Lo más aburrido del mal es que a uno lo acostumbra”.

No obstante, en las redes no faltaron los usuarios que no se acostumbran a dicha situación y reclamaron a las autoridades por las fallas eléctricas.

“Hola, Gobernador. Sin servicio eléctrico en varias zonas. Arregle esto en Carabobo, póngale corazón al caso. Que Corpoelec nos funcione bien, porque ocasiona muchos daños”, escribió una usuaria.

Agregó: “Quién puede trabajar así. Los problemas del bombeo del agua, también son por las fallas eléctricas. ¡Ayuda!”

CN / El Carabobeño

