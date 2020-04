Vacunadas las primeras personas contra el coronavirus

El presidente norteamericano, Donald Trump, pidió al director de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, que aclarara una información que emitió hace unos días, diciendo que una segunda ola del coronavirus (durante el próximo invierno), podría ser peor que la primera.

Robert Redfield, realizó sus comentarios acerca de la segunda ola del Covid-19 al Washington Post, durante la sesión informativa diaria del grupo de trabajo sobre coronavirus que; aunque no fue citado incorrectamente por el periódico, sintió la necesidad de aclarar sus comentarios.

«No dije que iba a ser peor, dije que sería más difícil», dijo Redfield. «El tema del que hablaba era que será más difícil ya que tendremos dos virus circulando al mismo tiempo», expresó el director de los CDC.

Redfield dijo que quería instar a los estadounidenses a vacunarse contra la gripe estacional de la próxima temporada; para ayudar a minimizar la cantidad de infecciones de gripe, en caso de una recurrencia de COVID-19.

Trump argumentó rotundamente que el coronavirus no volvería en el otoño con la misma virulencia que tiene esta primavera; y dijo que a lo sumo serían «las brasas» del virus que el país tendrá que enfrentar cuando comience la próxima temporada de gripe.

Los comentarios de Redfield al Washington Post, y la posterior cobertura que recibieron de otros medios de comunicación, llevaron a Trump a arremeter contra los medios en un tuit temprano el miércoles; diciendo que el director de los CDC había sido «citado» y que Robert Redfield emitiría un declaración formal aclarando el asunto.

«Redfield fue citado textualmente en los medios de comunicación en su declaración sobre la temporada de otoño y el virus»; afirmó el presidente Trump durante la sesión informativa. «Estaba hablando de que la chimenea y el coronavirus se unían al mismo tiempo», agregó.

La aclaración de Redfield es similar a la realizada por el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a principios de este mes; cuando dijo que las vidas podrían haberse salvado si los funcionarios estadounidenses hubieran actuado antes.

Trump just marched CDC director Redfield out to claim he was misquoted by the WaPo. But in fact, Redfield just confirmed the entire story — below — said he was quoted 100 percent accurately.https://t.co/GNnDSxWUE3

— Ashley Parker (@AshleyRParker) April 22, 2020