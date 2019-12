Valencianos se bañan en agua de tubería matriz dañada

En Carabobo la calidad del agua o la falta de ella, es uno de los principales problemas, en la mayoría de las comunidades de la entidad el servicio llega solo algunos días a la semana por lo que algunos carabobeños aprovechan una fuga de agua blanca para solventar sus necesidades.

Lavar ropa o incluso bañarse, así es aprovechada una fuga de agua blanca de una tubería matriz ubicada frente al Colegio de Abogados aledaña al río Cabriales, allí las personas que acuden a hacer uso del líquido rechazaron que en sus viviendas no posean el servicio mientras en este lugar se desperdicia de esa manera.

Miguel García, habitante de San Blas y trabajador en Mañongo «cuando veo que no tengo agua y paso por aquí, me baño y luego sigo, acá veo que la gente lava, los demás se bañan y se vean, he venido ya como seis veces».

Por su parte, Alfredo Núñez, una persona que vive en la indigencia, comentó que va a lavar la ropa, «vienen bastantes niños, mujeres, agarran agua y se la llevan a su casa, esto no puede estar botándose porque mucha gente necesita agua en sus hogares, para cocinar, para los niños, y aquí se malgasta», rechazó».

Según los consultados esta fuga de agua tiene al menos siete meses sin que la Hidrológica del Centro, ente encargado del agua en la región, haya resuelto el problema, pero este no es el único bote en la entidad, son miles de litros de agua que se desperdician día a día.