Valencianos veneraron a la Virgen del Socorro durante Misa del Sur en la plaza Santa Rosa, realizada este domingo 6 de noviembre en la parroquia homónima de Valencia.

Los devotos se congregaron en la Plaza “El Bolsillo”, ubicada en la avenida Las Ferias, a la altura del puente Santa Rosa; desde donde acompañaron la imagen de la Patrona de Valencia, en procesión, hasta la plaza Santa Rosa.

Al son de «Valencia te ama, Valencia te aclama, tienes que reinar»; la imagen sagrada entró a la plaza y fue puesta cerca del altar, donde decenas de feligreses se dieron cita para venerar a Virgen del Socorro, en vísperas de su festividad el próximo 13 de noviembre.

En la celebración litúrgica, que estuvo a cargo del padre Máximo Tovar, párroco de la iglesia Santa Rosa, ofreció un mensaje de amar a Dios, a seguir el ejemplo de la Virgen del Socorro; quien no dudó y siempre mantuvo la fe.

«No es fácil vivir en fe, seguridad, fortaleza, no es fácil dejar que nuestros oídos escuchen alabanzas a Dios, hoy no es fácil mirar hacia lo alto, hacia el firmamento, las estrellas del cielo y mirar hacia el frente, a nuestros lados y observar a nuestro hermanos, no es fácil creer, tener fe, confiar en el hermano y el amigo, hoy no es fácil, pero hoy, el ahora, el presente es el que nos toca vivir y ese presente desde nuestras esencia de lo profundo de nuestra existencia debe decirnos que necesitamos de Dios, Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de él»; expresó.

Agradeció al alcalde

Durante la homilía, el padre Tovar, agradeció al alcalde Julio Fuenmayor y todo el equipo de la Alcaldía de Valencia; por el esmero y apoyo para la celebración de la Misa del Sur.

En la actividad religiosa la agrupación «Los Paivas”; fueron los encargados de cantar un repertorio de composiciones en honor a la Virgen del Socorro.

Las 10 candidatas al Reinado Virgen del Socorro 2022, estuvieron presentes en la Misa; acompañaron a la Patrona de Valencia en toda la actividad.

