Valery Lavox anunció lanzamiento de “Duele”

Compartir

La talentosa cantautora caraqueña Valery Lavox presenta una apuesta por el blues en español, hablando del desamor y la traición en Duele.

(…) “Adiós, mi gran amor / Me has dejado sin vida / Quién diría, que serias otro más lleno de mentiras / Solo me quedará en mi memoria, tus recuerdos del ayer”.

Desde los primeros compases de este nuevo sencillo promocional, la voz de Valery Lavox cautiva y atrapa, seduciendo con la intensa melodía de blues.

En Duele, la artista cuenta una historia de desamor y desilusión, que duele por su letra, y que sorprenderá a sus seguidores.

Escrita por Valeria Añez, mejor conocida en el mundo artístico como Valery Lavox, y producida por Alfredo Abreu y Frank Ovalles.

“Duele”, forma parte del primer EP de la artista venezolana Valery Lavox

Esta canción está simbolizada por el color azul oscuro que es parte del concepto del EP donde cada sencillo se asocia a un color especifico, en este caso representando la tristeza y la melancolía.

El video oficial está dirigido por: Jhovanny Gavidia, y está disponible en el canal Youtube de Valery Lavox.

Nota de prensa

No dejes de leer

El cantautor italo-español Fabio Gómez estrena su nuevo sencillo “Líbrame”