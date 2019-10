Eddie Van Halen está recibiendo tratamiento contra el cáncer en Alemania

Según los informes, Eddie Van Halen está tomando las precauciones necesarias para proteger su salud.

La leyenda de la guitarra supuestamente ha estado volando entre los Estados Unidos y Alemania para el tratamiento del cáncer de garganta, informó el lunes TMZ.

Según el medio, el guitarrista de 64 años lo ha estado haciendo «en silencio» durante varios años.

Un representante del rockero Van Halen no hizo ningún comentario cuando fue contactado por Fox News.

Las fuentes dijeron al sitio de chismes que el músico de Van Halen ha estado volando a Alemania durante cinco años para recibir tratamiento de radiación, que «ha trabajado para mantener la enfermedad bajo control». La estrella también «parece estar bien».

En 2015, la revista Billboard, informó que Van Halen tenía cáncer de lengua, que se introdujo en su esófago. En consecuencia, un tercio de su lengua tuvo que ser extirpado quirúrgicamente.

La cirugía «levemente» afectó su discurso, pero no le impidió salir de gira para promocionar su álbum.

Al revista Metro, del Reino Unido, también informó que Van Halen fue diagnosticado inicialmente en 2000, pero recibió la confirmación hasta el 2002.

Van Halen le dijo a Billboard que mientras dejaba los cigarrillos, sentía que había algo más a quie culpar.

«Utilicé púas de metal, que son de latón y cobre, que siempre tuve en la boca, en el lugar exacto donde tuve el cáncer de lengua», explicó en ese momento.

«Además, básicamente vivo en un estudio de grabación que está lleno de energía electromagnética. Entonces esa es una teoría. Quiero decir, estaba fumando y consumiendo muchas drogas y mucho de todo”, afirmó Eddie Van Halen.

“Pero al mismo tiempo, mis pulmones están totalmente limpios. Esta es solo mi propia teoría, pero los médicos dicen que es posible», expresó el artista.

