El Vaticano se estrena en el metaverso con su galería de arte NFT

De acuerdo a una reseña de DW Noticias, estos sonidos fueron captados gracias a las ondas sonoras recibidas por el observatorio de rayos X Chandra (CXC); de la NASA.

Con este avance los científicos han sido capaces de identificar y traducir los sonidos que tiene el objeto astronómico.

If a black hole erupts in space and no one is around to observe it, does it make a sound?

Not to worry; the Observatory is here with new sonifications from galaxy clusters far, far away.

